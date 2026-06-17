10 Hal yang Diam-Diam Dirindukan Generasi Tua Tentang Masa Kecil Mereka Sebelum Era Smartphone Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah dunia yang semakin terhubung oleh teknologi, banyak orang dari generasi yang lebih tua sering kali merasakan kerinduan terhadap masa kecil mereka. Bukan karena mereka menolak kemajuan zaman, melainkan karena ada pengalaman-pengalaman sederhana yang dulu begitu berharga dan kini semakin jarang ditemukan.

Psikologi menjelaskan bahwa nostalgia bukan sekadar mengenang masa lalu dengan romantis. Penelitian menunjukkan bahwa nostalgia dapat memberikan rasa makna, memperkuat identitas diri, dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Ketika orang lanjut usia mengenang masa kecil sebelum era smartphone, mereka sebenarnya sedang merindukan berbagai pengalaman manusiawi yang membentuk kebahagiaan dan hubungan sosial yang mendalam.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (16/6), terdapat sepuluh hal yang diam-diam paling dirindukan generasi tua tentang masa kecil mereka sebelum kehadiran smartphone.

1. Bermain di Luar Sampai Matahari Terbenam

Dulu, kesenangan tidak berasal dari layar, melainkan dari halaman rumah, lapangan, atau jalanan kecil tempat anak-anak berkumpul.

Mereka bermain petak umpet, kelereng, layang-layang, atau sekadar berlari bersama teman-teman. Aktivitas ini tidak hanya membuat tubuh lebih aktif, tetapi juga melatih keterampilan sosial dan kreativitas.

Menurut psikologi perkembangan, permainan bebas membantu anak belajar memecahkan masalah, membangun rasa percaya diri, dan mengembangkan empati terhadap orang lain.

Kini, banyak orang tua dan lansia mengenang masa itu sebagai periode yang penuh kebebasan dan kebahagiaan sederhana.

2. Percakapan Tatap Muka yang Lebih Bermakna