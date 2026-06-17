10 Hal yang Diam-Diam Dirindukan Generasi Tua Tentang Masa Kecil Mereka Sebelum Era Smartphone Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang merindukan masa kecil (Magnific/Benzoix)
JawaPos.com - Di tengah dunia yang semakin terhubung oleh teknologi, banyak orang dari generasi yang lebih tua sering kali merasakan kerinduan terhadap masa kecil mereka. Bukan karena mereka menolak kemajuan zaman, melainkan karena ada pengalaman-pengalaman sederhana yang dulu begitu berharga dan kini semakin jarang ditemukan.
Psikologi menjelaskan bahwa nostalgia bukan sekadar mengenang masa lalu dengan romantis. Penelitian menunjukkan bahwa nostalgia dapat memberikan rasa makna, memperkuat identitas diri, dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Ketika orang lanjut usia mengenang masa kecil sebelum era smartphone, mereka sebenarnya sedang merindukan berbagai pengalaman manusiawi yang membentuk kebahagiaan dan hubungan sosial yang mendalam.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (16/6), terdapat sepuluh hal yang diam-diam paling dirindukan generasi tua tentang masa kecil mereka sebelum kehadiran smartphone.
Baca Juga:7 Rutinitas Akhir Pekan Orang-Orang yang Membenci Hidup Mereka tetapi Mungkin Tidak Akan Mengubahnya Menurut Psikologi
1. Bermain di Luar Sampai Matahari Terbenam
Dulu, kesenangan tidak berasal dari layar, melainkan dari halaman rumah, lapangan, atau jalanan kecil tempat anak-anak berkumpul.
Mereka bermain petak umpet, kelereng, layang-layang, atau sekadar berlari bersama teman-teman. Aktivitas ini tidak hanya membuat tubuh lebih aktif, tetapi juga melatih keterampilan sosial dan kreativitas.
Menurut psikologi perkembangan, permainan bebas membantu anak belajar memecahkan masalah, membangun rasa percaya diri, dan mengembangkan empati terhadap orang lain.
Kini, banyak orang tua dan lansia mengenang masa itu sebagai periode yang penuh kebebasan dan kebahagiaan sederhana.
2. Percakapan Tatap Muka yang Lebih Bermakna
Sebelum adanya pesan instan dan media sosial, orang terbiasa berbicara langsung dengan keluarga, tetangga, atau teman.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang
Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!