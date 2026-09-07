Abu Vulkanik Berbahaya untuk Kesehatan Jantung, Perhatikan 5 Imbauan Dokter Ini

JawaPos.com - Dokter Kardiovaskular mengimbau masyarakat waspada dengan bahaya abu vulkanik akibat erupsi gunung berapi yang bisa berbahaya untuk kesehatan jantung.

Dr. dr. Faris Basalamah, Sp.JP(K), Consultant Cardiologist, Interventional Cardiologist and Interventional Electrophysiologist Heartology Cardiovascular Hospital, menjelaskan abu vulkanik dapat mengandung partikel sangat kecil berukuran kurang dari 2,5 mikrometer (PM2,5), fragmen silikon, hingga gas sulfur dioksida (SO2).

Menurut dr. Faris, partikel tersebut dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan selanjutnya memicu respons peradangan yang berdampak pada sistem kardiovaskular.

"Debu vulkanik ini masuk ke alveoli sehingga masuk ke dalam sirkulasi darah dan memicu pelepasan zat sitokin pro-inflamasi yang kemudian menyebabkan kerusakan membran dan peradangan dari pembuluh darah kita," ujarnya kepada wartawan, Senin (7/9).

Menurutnya, ada sejumlah risiko terhadap jantung yang perlu diwaspadai selama terjadi paparan abu vulkanik. Berikut lima di antaranya:

1. Memicu peradangan pembuluh darah

Paparan abu vulkanik dapat memicu peradangan pada lapisan pembuluh darah. dr. Faris menerangkan, kondisi ini terjadi ketika partikel yang terhirup masuk ke bagian dalam paru-paru dan dapat memicu respons inflamasi dalam tubuh.

Peradangan tersebut dapat mengganggu fungsi pembuluh darah dan meningkatkan risiko terjadinya masalah kardiovaskular, terutama pada orang yang sebelumnya sudah memiliki faktor risiko penyakit jantung.

2. Meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke