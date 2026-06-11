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Rabbany Wanadriani
Kamis, 11 Juni 2026 | 21.37 WIB

5 Zodiak Diprediksi Balikan sama Mantan di Tahun 2026, Ada Cancer hingga Scorpio

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ilustrasi pasangan yang balikan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Apakah Anda masih belum bisa melupakan mantan?

Ada kemungkinan mantanmu akan kembali ke dalam hidupmu.

Pada tahun 2026, karena perubahan energi kosmik dan transisi, beberapa zodiak mungkin merasakan tarikan familiar dari hubungan masa lalu.

Mereka mungkin terhubung kembali dengan mantan kekasih karena sentimentalitas, keinginan untuk mendapatkan penutupan, atau untuk merenung.

Melansir astotalk, berikut lima zodiak yang bakal balikan sama mantan di tahun 2026.

1. Cancer

Cancer dikuasai oleh bulan sehingga mereka dianggap sangat emosional.

Bahkan bertahun-tahun kemudian, kenangan, lagu, atau aroma orang yang mereka cintai dapat memicu perasaannya.

Pada tahun 2026, sisi emosional Cancer paling aktif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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