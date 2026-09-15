Survei Ungkap Alasan Tak Terduga Generasi Z Mengakhiri Hubungan Percintaan Sebenarnya Baik-baik Saja

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, selama hubungan terasa sehat dan penuh cinta, perbedaan kecil bukanlah masalah besar.

Namun bagi Generasi Z, ada satu hal mendasar yang ternyata bisa menjadi penentu bertahan atau tidaknya sebuah hubungan: keselarasan karier dan nilai tentang pekerjaan.

Pandangan ini terungkap dalam laporan yang dimuat oleh YourTango, berdasarkan survei yang dilaporkan oleh Nia Tipton pada 25 Februari 2026.

Survei tersebut menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki standar yang cukup tegas dalam urusan kompatibilitas karier—bahkan jika hubungan yang dijalani sebenarnya sehat dan membahagiakan.

Generasi Z Bersedia Putus Karena Ketidakcocokan Karier

Survei dari layanan perjodohan Tawkify melibatkan lebih dari 1.000 warga Amerika dari berbagai generasi, industri, dan latar belakang keluarga.

Hasilnya menunjukkan bahwa 33% orang Amerika bersedia mengakhiri hubungan yang sebenarnya baik hanya karena ketidakcocokan karier.

Namun angka itu melonjak drastis pada Generasi Z:

44% Gen Z mengaku akan mengakhiri hubungan yang baik jika merasa tidak selaras dalam hal karier dan etos kerja.

Sebagai perbandingan, hanya 24% baby boomer yang akan melakukan hal serupa. Artinya, Gen Z hampir dua kali lebih mungkin meninggalkan hubungan sehat demi kesesuaian visi pekerjaan.