Merasa Hubungan Berjalan Baik? Perhatikan 8 Perilaku Ini yang Menandakan Pasangan Mencoba Mengakhirinya Menurut Psikologi

Ilustrasi mengakhiri hubungan (magnific)





JawaPos.com - Hubungan yang tampak harmonis di permukaan belum tentu mencerminkan perasaan yang sebenarnya di baliknya.

Dalam banyak kasus, seseorang bisa merasa semuanya baik-baik saja, namun tanpa disadari, pasangannya sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan.

Menurut psikologi, ada tanda-tanda halus namun signifikan yang dapat menunjukkan bahwa pasangan Anda sedang menciptakan jarak emosional sebagai awal dari proses perpisahan.



Dilansir dari Geediting, terdapat delapan perilaku yang sebaiknya Anda perhatikan, karena bisa menjadi pertanda bahwa pasangan Anda mencoba mengakhiri hubungan, bahkan jika secara lahiriah semuanya tampak normal:



1. Mereka Mulai Menarik Diri Secara Emosional



Salah satu tanda paling awal dan jelas adalah ketika pasangan mulai menarik diri dari keterlibatan emosional.

Mereka tidak lagi tertarik untuk berbicara panjang lebar, mendengarkan cerita Anda, atau menunjukkan empati ketika Anda sedang dalam kesulitan.

Psikologi menyebut ini sebagai emotional disengagement, yang seringkali menjadi langkah awal dalam proses melepaskan diri secara perlahan.



2. Komunikasi Menjadi Singkat dan Dingin



Perubahan cara berkomunikasi adalah indikator penting.

Pasangan yang dulunya hangat dan penuh antusias kini mungkin menjawab dengan kata-kata pendek, acuh tak acuh, atau bahkan pasif-agresif.

Psikolog menyebut hal ini sebagai bentuk emotional withdrawal, yaitu ketika seseorang secara tidak langsung menyampaikan bahwa mereka tidak lagi ingin terlibat dalam dinamika hubungan secara mendalam.



3. Mereka Menghindari Waktu Berkualitas Bersama



Pasangan yang sedang berusaha mengakhiri hubungan seringkali akan mulai menghindari aktivitas bersama yang dulu mereka nikmati.

Mereka mungkin tiba-tiba sibuk dengan pekerjaan, teman, atau hobi baru yang membuat mereka memiliki alasan untuk tidak berada di dekat Anda.

Ini bisa jadi bentuk avoidance coping, yakni strategi untuk menghindari konfrontasi langsung dengan masalah.



4. Tidak Lagi Membahas Masa Depan Bersama



Jika pasangan Anda mulai enggan membicarakan rencana masa depan—entah itu liburan, pernikahan, anak, atau rencana tinggal bersama—maka itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak lagi melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang jangka panjang.

Ketidakhadiran dalam visi masa depan adalah tanda psikologis bahwa secara mental mereka sudah memutus keterikatan.



5. Meningkatnya Kritik dan Ketidaksabaran



Psikolog John Gottman menyebut kritik berlebihan sebagai salah satu “empat penunggang kuda kiamat” dalam hubungan.

Jika pasangan Anda mulai mengkritik hal-hal kecil yang dulu tidak menjadi masalah, atau menunjukkan ketidaksabaran yang tidak wajar, ini bisa menunjukkan bahwa mereka secara tidak sadar sedang menciptakan ketegangan agar memiliki alasan untuk keluar dari hubungan.



6. Sentuhan Fisik Menurun atau Hilang Sama Sekali



Menurut psikologi relasi, sentuhan fisik seperti pelukan, pegangan tangan, atau ciuman memiliki peran penting dalam menjaga kelekatan emosional.

Jika pasangan Anda mulai jarang, bahkan enggan menyentuh Anda, itu bisa menjadi tanda bahwa koneksi emosional dan fisik sedang memudar.

Kehilangan keintiman fisik sering kali mencerminkan keinginan bawah sadar untuk menjauh.



7. Mereka Tidak Lagi Tertarik Pada Konflik



Ironisnya, tidak adanya konflik bisa menjadi pertanda buruk.

Ketika seseorang benar-benar peduli, mereka akan memperjuangkan hubungan, bahkan jika itu berarti berdebat atau mendiskusikan masalah.

Jika pasangan Anda justru menunjukkan sikap apatis atau tidak tertarik menyelesaikan perbedaan, ini bisa jadi tanda mereka telah menyerah secara emosional dan tidak ingin lagi berinvestasi dalam hubungan.



8. Mereka Memberi Tanda-Tanda Ingin "Ruang" atau Waktu Sendiri



Permintaan untuk “ruang” bukan selalu pertanda buruk, tetapi jika disertai dengan perubahan perilaku lain di atas, maka ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa pasangan Anda sedang mempersiapkan perpisahan secara perlahan.

Mereka mungkin mengatakan butuh waktu untuk “mencari diri sendiri” atau merasa “tertekan” dalam hubungan—istilah yang dalam psikologi sering digunakan sebagai pembenaran untuk menjauh secara bertahap.



Apa yang Harus Dilakukan Jika Anda Melihat Tanda-Tanda Ini?



Mengetahui tanda-tanda ini bukan berarti Anda harus langsung panik atau curiga berlebihan.

Sebaliknya, gunakan informasi ini sebagai pemicu untuk membuka percakapan jujur dan penuh empati.

Cobalah bertanya dengan lembut tentang perasaan mereka akhir-akhir ini dan apakah ada sesuatu yang mengganggu.

Psikolog menyarankan agar hubungan yang sehat dibangun melalui komunikasi terbuka, bukan asumsi.



Jika ternyata pasangan memang sedang mengalami kebimbangan, ada kemungkinan hubungan masih bisa diperbaiki dengan konseling, komitmen bersama, dan perubahan perilaku dari kedua belah pihak.

Namun, jika mereka benar-benar ingin mengakhiri hubungan, Anda layak mendapatkan penjelasan yang jujur dan penghormatan terhadap perasaan Anda.



Penutup



Hubungan tidak selalu berakhir karena hal besar dan dramatis.

Sering kali, prosesnya dimulai dengan perubahan-perubahan kecil yang luput dari perhatian.

Dengan memahami delapan perilaku di atas, Anda bisa lebih peka terhadap dinamika yang terjadi dan merespons dengan cara yang lebih bijaksana.

Sebab dalam setiap hubungan, kesadaran adalah langkah pertama menuju pemulihan—atau penyelesaian yang sehat.