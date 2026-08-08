4 Shio Diprediksi Akan Mengakhiri Fase Hidup Sulit Mulai Minggu 9 Agustus 2026

Ilustrasi shio yang keluar dari fase hidup sulit (freepik)

JawaPos.com - Berdasarkan prediksi dan ramalan, empat shio mulai mengakhiri fase hidup sulit pada Minggu, 9 Agustus 2026.

Simak ramalan astrologi Timur tentang peluang baru, rezeki, karier, dan kehidupan yang lebih stabil.

Memasuki Minggu, 9 Agustus 2026, sebagian orang mungkin mulai merasakan perubahan suasana setelah melewati periode yang penuh tekanan.

Dalam astrologi Tiongkok, perubahan energi dapat menjadi simbol berakhirnya satu siklus dan dimulainya fase baru yang menawarkan kesempatan untuk bangkit, memperbaiki keadaan, serta menata kembali kehidupan.

Bagi beberapa shio, masa sulit yang selama ini terasa panjang diprediksi perlahan menuju penghujungnya.

Tantangan dalam pekerjaan, keuangan, hubungan, maupun persoalan pribadi mulai menemukan jalan keluar.

Momentum tersebut dapat menjadi kesempatan untuk meninggalkan pola lama dan mengambil langkah yang lebih tepat menuju kehidupan yang lebih stabil.

Sebagai informasi, ramalan shio untuk 9 Agustus 2026 tidak semata-mata menggambarkan datangnya keberuntungan secara tiba-tiba.

Fase positif justru dapat muncul melalui kesempatan baru, pertemuan dengan orang yang tepat, peningkatan kepercayaan diri, hingga kemampuan mengambil keputusan setelah melewati pengalaman yang tidak mudah.

Dirangkum atau dikutip dari laman Your Tango, inilah shio yang diprediksi mulai keluar dari fase kehidupan sulit pada Minggu, 9 Agustus 2026.

1. Shio Tikus Shio Tikus diprediksi mulai merasakan titik terang setelah melewati periode yang cukup menguras energi.

Selama fase sebelumnya, pemilik shio ini mungkin merasa harus bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan kondisi yang sudah dimiliki.

Berbagai persoalan finansial, tekanan pekerjaan, atau keputusan yang belum menemukan hasil membuat perjalanan terasa lebih berat dari biasanya.