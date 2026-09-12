Tak Sekadar Bangun Pagi, 8 Keunggulan Psikologis Ini Dimiliki Orang yang Konsisten dengan Rutinitas

seseorang yang konsisten mengikuti rutinitas pagi
JawaPos.com – Memulai hari dengan pola kegiatan yang teratur bukan hanya berkaitan dengan produktivitas. Kebiasaan tersebut juga dapat mencerminkan bagaimana seseorang mengatur dirinya, menghadapi tekanan, serta menentukan arah aktivitas sepanjang hari.
Rutinitas pagi dapat berupa berbagai kegiatan sederhana, seperti bangun pada waktu yang sama, berolahraga, bermeditasi, menulis jurnal, membaca, atau menyusun daftar pekerjaan. Jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan tersebut dapat membantu seseorang membangun pola hidup yang lebih terstruktur.
Dalam perspektif psikologi, orang yang mampu mempertahankan rutinitas secara konsisten sering dikaitkan dengan sejumlah kemampuan positif, mulai dari pengendalian diri hingga ketahanan menghadapi tekanan.
Dilansir dari Geediting, berikut delapan kekuatan yang biasanya terlihat pada orang yang konsisten menjalankan rutinitas pagi.
Konsistensi dalam menjalankan aktivitas sejak pagi membutuhkan kemampuan mengatur diri. Seseorang perlu melawan keinginan untuk terus tidur atau menunda pekerjaan demi menjalankan rencana yang sudah dibuat.
Kebiasaan tersebut menunjukkan adanya kemampuan untuk mengutamakan tujuan jangka panjang dibandingkan kenyamanan sesaat.
Orang dengan pengendalian diri yang baik umumnya lebih mampu mempertahankan kebiasaan positif dan tetap fokus ketika menghadapi berbagai gangguan.
Rutinitas pagi dapat memberikan ruang bagi seseorang untuk mempersiapkan kondisi mental sebelum menjalani berbagai aktivitas.
Kegiatan sederhana seperti olahraga ringan, meditasi, menarik napas dalam, atau menikmati suasana pagi dengan tenang dapat membantu seseorang memulai hari tanpa terburu-buru.
Kondisi tersebut berpotensi membuat seseorang lebih tenang ketika menghadapi tekanan. Mereka juga dapat menjadi lebih mampu mengendalikan respons emosional saat berhadapan dengan persoalan maupun konflik.
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