Nyaman dengan Dirinya Sendiri, 9 Frasa yang Sering Diucapkan Orang yang Tidak Peduli Penilaian Orang

Ilustrasi orang yang tidak haus validasi (Magnific/KamranAydinov)
JawaPos.com - Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan orang lain. Karena itu, keinginan untuk diterima, disukai, atau mendapatkan persetujuan merupakan hal yang cukup wajar.
Namun, ada orang yang tidak terlalu sibuk memikirkan bagaimana dirinya terlihat di mata orang lain.
Mereka bukan berarti sombong, egois, atau tidak menghargai pendapat orang lain. Sebaliknya, mereka biasanya sudah cukup nyaman dengan dirinya sendiri sehingga tidak merasa harus terus-menerus membuktikan sesuatu.
Orang-orang seperti ini memahami bahwa tidak semua orang harus menyukai mereka. Mereka juga tidak merasa perlu mengubah prinsip, selera, atau keputusan hanya demi mendapatkan pengakuan.
Menariknya, sikap tersebut sering terlihat dari cara mereka berbicara. Dalam percakapan sehari-hari, ada beberapa kalimat yang cukup sering mereka gunakan.
Dilansir dari YourTango, berikut sembilan frasa yang dapat menunjukkan seseorang tidak terlalu membutuhkan validasi dari orang lain.
1. “Jujur saja, aku baik-baik saja dengan cara apa pun”
Orang yang percaya diri tidak merasa harus selalu memiliki pendapat hanya agar terlihat menarik atau berwawasan.
Ketika berada dalam situasi yang sebenarnya tidak terlalu penting bagi mereka, mereka dapat dengan santai mengatakan bahwa mereka baik-baik saja dengan pilihan apa pun. Mereka juga tidak ragu mengakui jika memang tidak memiliki pendapat tertentu.
Ucapan tersebut bukan berarti mereka tidak peduli terhadap orang lain. Mereka hanya memahami bahwa tidak semua hal perlu diperdebatkan atau dijadikan ajang untuk menunjukkan diri.
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