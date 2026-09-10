Bentuk Kaki Disebut Bisa Ungkap Karakter Seseorang, Ini 4 Tipenya

JawaPos.com – Bentuk tubuh kerap menjadi objek berbagai pengamatan, termasuk kaitannya dengan karakter dan kepribadian seseorang. Salah satunya adalah bentuk kaki yang dalam sejumlah klaim populer disebut dapat memberikan gambaran mengenai sifat seseorang.

Dalam penafsiran tersebut, perbedaan bentuk lengkungan kaki dipercaya memiliki kaitan dengan karakter tertentu. Lengkungan kaki yang tinggi, misalnya, kerap dikaitkan dengan pribadi yang mandiri, memiliki kemampuan berpikir dan berkomunikasi, serta cenderung mengutamakan pemikiran intelektual.

Sementara itu, orang dengan lengkungan kaki yang lebih rendah disebut memiliki karakter yang lebih terbuka, senang bersosialisasi, dan dekat dengan kehidupan praktis.

Dilansir dari Jagran Josh, terdapat empat tipe kepribadian yang dikaitkan dengan bentuk kaki. Berikut penjelasannya:

1. Roman Foot Pemilik bentuk kaki Roman digambarkan sebagai pribadi yang mudah bergaul dan senang membangun hubungan dengan orang lain. Mereka disebut memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik sehingga relatif mudah memperluas jaringan pertemanan maupun koneksi.

Selain ramah, tipe ini juga dianggap mempunyai karakter yang cukup percaya diri. Mereka tidak terlalu ragu menyampaikan pendapat dan bahkan memiliki kecenderungan untuk mengambil posisi sebagai pemimpin.

Dalam mengambil keputusan, pemilik Roman Foot disebut mampu menggabungkan pemikiran logis dengan rasa empati. Mereka juga cukup nyaman ketika harus menyelesaikan pekerjaan secara mandiri dan menghadapi konflik.

Namun, keyakinan yang kuat terhadap pendirian sendiri terkadang dapat berubah menjadi sifat keras kepala. Dalam situasi tertentu, mereka mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menerima kesalahan atau mempertimbangkan pandangan yang berbeda dari orang lain.

2. Square Foot Square Foot dikaitkan dengan karakter yang praktis, stabil, dan dapat diandalkan. Orang dengan bentuk kaki ini disebut lebih senang mencari solusi konkret ketika menghadapi persoalan.