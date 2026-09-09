11 Ucapan Kebencian Terselubung yang Sering Muncul dalam Percakapan Santai Menurut Psikologi

Ucapan kebencian terselubung yang sering muncul dalam percakapan santai menurut psikologi / foto : Magnific/ stockking
JawaPos.com - Kebencian terselubung sering tersembunyi di balik ucapan sederhana yang muncul dalam percakapan santai sehari-hari.
Setiap orang tentu ingin memperlakukan orang yang disayangi dengan penuh rasa hormat dan kepedulian tulus.
Namun tidak semua orang memiliki perasaan yang sama, terlihat dari ucapan yang menyimpan kebencian terselubung.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (9/9), berikut sebelas ucapan psikologi kebencian terselubung yang biasa muncul dalam percakapan santai sehari-hari seseorang.
1. Membenarkan ucapan menyakitkan sebagai candaan
Berada dalam kelompok sosial sering membuat seseorang berusaha keras menampilkan kesan terbaik dirinya.
Namun usaha tersebut runtuh ketika seseorang sengaja mengejek demi mempermalukan orang lain di depan umum.
Ucapan bahwa itu hanya candaan menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak peduli terhadap perasaan orang lain.
Mengungkit kenangan buruk yang disengaja justru dapat memperburuk kondisi kesehatan mental orang yang mendengarnya.
2. Meminta orang lain tidak menganggapnya serius
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Jawa Pos
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