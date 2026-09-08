Sering Tak Disadari, Gaya Memegang Pulpen Ini Dikaitkan dengan Kepribadian

ilustrasi 4 cara memegang pulpen. ( jagran josh)
JawaPos.com - Setiap orang memiliki kebiasaan berbeda ketika memegang pulpen. Ada yang menggunakan tiga jari sebagai tumpuan, sementara sebagian lainnya memiliki posisi jari yang berbeda ketika menulis.
Kebiasaan sederhana tersebut ternyata kerap dikaitkan dengan karakter seseorang. Meski tidak dapat dijadikan ukuran ilmiah untuk menentukan kepribadian secara pasti, pembahasan semacam ini menarik untuk melihat bagaimana kebiasaan sehari-hari ditafsirkan.
Dilansir dari Jagran Josh, terdapat empat pola memegang pulpen yang disebut dapat menggambarkan sejumlah karakter seseorang. Berikut penjelasannya.
Jika Anda terbiasa menempatkan pulpen di antara ibu jari dan telunjuk, Anda digambarkan sebagai orang yang memiliki rasa ingin tahu tinggi.
Anda senang mempelajari sesuatu yang baru, mengikuti perkembangan terkini, hingga mencoba gaya hidup atau pengalaman yang berbeda. Keinginan menjelajah juga membuat Anda tidak keberatan mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah didatangi.
Di sisi lain, Anda cenderung menjaga privasi. Tidak semua cerita mengenai kehidupan pribadi akan mudah Anda bagikan kepada orang lain.
Ketika mengalami sesuatu yang menyakitkan, Anda mungkin lebih memilih menyimpan emosi tersebut terlebih dahulu. Perasaan yang tertahan baru dilepaskan ketika berada di tempat atau situasi yang membuat Anda merasa aman.
Posisi memegang pulpen dengan ibu jari yang bertumpuk pada jari lainnya dikaitkan dengan karakter pekerja keras dan memiliki tekad kuat.
Anda cenderung tidak mudah berhenti sebelum mendapatkan sesuatu yang memang diinginkan. Ambisi dan kegigihan menjadi salah satu kekuatan yang mendorong Anda untuk terus maju.
Namun, kebiasaan menganalisis sesuatu secara berlebihan juga bisa muncul. Anda dapat terlalu memikirkan berbagai kemungkinan hingga membuat diri sendiri merasa cemas.
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