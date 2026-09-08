Banyak Bicara saat Cemas? Ini 7 Sisi Kepribadian yang Konon Bisa Menyertainya

Ilustrasi Seseorang sedang merasa Gugup (Freepik)
JawaPos.com - Rasa gugup dapat memunculkan respons yang berbeda pada setiap orang. Sebagian memilih diam dan menarik diri, sementara yang lain justru menjadi lebih aktif, termasuk berbicara jauh lebih banyak dari biasanya.
Kebiasaan berbicara terus-menerus ketika merasa cemas atau berada dalam situasi sosial yang menegangkan sering disebut sebagai over-talking. Perilaku tersebut tidak selalu berarti seseorang memang banyak bicara dalam kehidupan sehari-hari.
Dari sudut pandang psikologi, kebiasaan tersebut dapat berkaitan dengan cara seseorang menghadapi tekanan, mengelola kecemasan, atau merespons situasi sosial. Namun, satu perilaku saja tentu tidak cukup untuk menentukan kepribadian maupun kondisi psikologis seseorang.
Menariknya, kecenderungan berbicara berlebihan saat gugup juga dapat muncul bersamaan dengan sejumlah karakter tertentu.
Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh kualitas yang kerap dikaitkan dengan orang yang cenderung banyak berbicara ketika sedang gugup.
Orang yang banyak berbicara ketika gugup bisa jadi sangat menyadari bagaimana dirinya terlihat di hadapan orang lain.
Ketika suasana menjadi hening, mereka mungkin merasa perlu mengatakan sesuatu agar percakapan tetap berjalan. Berbicara akhirnya menjadi cara untuk mengurangi rasa canggung yang muncul.
Dalam kondisi tertentu, perilaku ini dapat berfungsi sebagai strategi untuk mengalihkan perhatian dari rasa tidak nyaman yang sedang dirasakan.
Keinginan untuk tampil sebaik mungkin dalam sebuah interaksi juga dapat membuat seseorang berbicara lebih banyak.
Mereka mungkin khawatir dianggap membosankan, tidak menarik, atau tidak mampu mengikuti percakapan. Akibatnya, pikiran terus mencari topik baru untuk dibicarakan.
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Jawa Pos
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