Rumah Selalu Rapi? Ini 8 Sisi Kepribadian yang Mungkin Anda Miliki

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, membersihkan dan merapikan rumah bukan sekadar pekerjaan rumah tangga. Aktivitas tersebut justru sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara rutin tanpa perlu diminta orang lain.

Kecenderungan untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan tertata dapat berkaitan dengan sejumlah karakter psikologis. Meski demikian, kebiasaan seseorang tidak bisa dijadikan patokan tunggal untuk menentukan kepribadian karena setiap individu memiliki latar belakang dan pola perilaku yang berbeda.

Orang yang senang beberes biasanya memiliki alasan tersendiri, mulai dari merasa lebih nyaman ketika berada di lingkungan yang teratur hingga memperoleh kepuasan setelah menyelesaikan pekerjaan.

Dilansir dari geediting.com, berikut delapan karakter yang kerap dikaitkan dengan orang yang gemar merapikan dan menjaga kebersihan.

1. Memiliki dorongan dari dalam diri Orang yang rajin beberes biasanya tidak membutuhkan pujian atau perintah dari orang lain untuk mulai bergerak. Menjaga lingkungan tetap rapi sudah menjadi bagian dari kebiasaan mereka.

Dorongan tersebut berasal dari keinginan pribadi untuk menciptakan keteraturan. Karakter semacam ini juga dapat terlihat dalam aspek lain, misalnya ketika menetapkan target dan berusaha mencapainya secara konsisten.

2. Teliti dan memperhatikan hal kecil Kebiasaan merapikan barang sering membutuhkan perhatian terhadap detail. Orang yang memiliki karakter ini tidak hanya melihat apakah ruangan sudah bersih, tetapi juga memperhatikan posisi barang-barang kecil di sekitarnya.

Mereka cenderung menyukai segala sesuatu berada pada tempat yang semestinya. Ketelitian tersebut dapat pula terbawa ke pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari lainnya.

3. Memikirkan dampak jangka panjang Mereka yang terbiasa membereskan sesuatu sejak awal umumnya memahami bahwa menunda pekerjaan justru dapat membuat tugas semakin menumpuk.