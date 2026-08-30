2 Wajah atau Cangkir Pecah? Ungkap Sisi Tersembunyi Diri Anda dari yang Terlihat Pertama

Gambar dua wajah dan cangkir pecah ungkap sesuatu mendalam tentang diri Anda. (Instagram priyaminimoods)
JawaPos.com - Apakah Anda sudah mengenal diri sendiri secara lebih mendalam? Jika belum coba lihat gambar ini.
Apa yang Anda lihat pertama kali, apakah itu dua wajah atau cangkir pecah akan membantu Anda mengungkap sesuatu yang jauh lebih dalam tentang diri Anda, seperti yang dilansir JawaPos.com dari priyaminimoods pada Minggu (30/8) berikut ini.
1. Dua Wajah
Mencerminkan kepekaan terhadap hubungan antarmanusia dan emosi yang tidak terucap.
Mungkin Anda menyadari perubahan halus pada ekspresi, nada bicara, jarak, atau perilaku seseorang.
Bahkan saat mereka tidak mengatakannya secara langsung.
Dengan sendirinya Anda cenderung mencari cerita di balik apa yang Anda lihat.
Anda berusaha memahami tidak hanya apa yang dilakukan seseorang.
Tapi juga alasan di baliknya dan apa yang mungkin sedang mereka rasakan.
Anda sering merenungkan emosi orang lain, menyadari perubahan yang luput dari perhatian orang lain.
Memutar ulang percakapan sambil bertanya-tanya tentang maksud sebenarnya dari ucapan orang tersebut.
Anda memiliki perasaan yang kuat terkait kedekatan, jarak, keterikatan, atau penolakan, serta berupaya menemukan makna emosional yang tersembunyi di balik perilaku seseorang.
2. Cangkir Pecah
Anda cenderung memahami situasi sebelum bereaksi.
Mencari struktur saat menghadapi ketidakpastian dan sering kali mengolah emosi di dalam diri alih-alih langsung mengungkapkannya.
Mungkin Anda tampak tenang dari luar. Namun, sebenarnya Anda sedang mengalami pergulatan batin yang jauh lebih dalam.***
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Jawa Pos
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