Kenali Diri Lebih Jauh, Ini 6 Tipe Kepribadian Wanita yang Banyak Dibahas

JawaPos.com - Setiap wanita memiliki karakter dan cara menghadapi kehidupan yang berbeda. Ada yang tampil percaya diri dan senang memimpin, sementara lainnya lebih nyaman berada di balik layar dan menjadi pendengar yang baik.

Mengenali karakter diri dapat membantu seseorang memahami bagaimana dirinya berkomunikasi, mengambil keputusan, membangun hubungan, serta menghadapi berbagai situasi.

Salah satu klasifikasi populer yang banyak digunakan di internet adalah tipe Alpha, Beta, Gamma, Omega, Delta, dan Sigma. Namun, perlu dipahami bahwa pembagian tersebut bukan klasifikasi kepribadian resmi dalam psikologi klinis. Karakter seseorang pada kenyataannya jauh lebih kompleks dan tidak selalu dapat dimasukkan ke dalam satu kategori.

Dilansir dari lxme, berikut enam tipe kepribadian wanita yang banyak dibahas beserta karakter yang melekat pada masing-masing tipe.

1. Wanita Alpha Wanita Alpha biasanya digambarkan sebagai sosok yang percaya diri, mandiri, tegas, dan memiliki ambisi kuat. Mereka tidak ragu menyampaikan pendapat dan cenderung nyaman ketika harus mengambil keputusan.

Karakter kepemimpinan juga menjadi salah satu ciri yang sering dilekatkan pada tipe ini. Mereka dapat tampil menonjol dalam lingkungan sosial maupun pekerjaan dan memiliki keberanian untuk memperjuangkan apa yang diyakini.

Sifat yang terbuka dan penuh keyakinan membuat wanita Alpha sering dianggap mampu memengaruhi serta memotivasi orang-orang di sekitarnya.

2. Wanita Beta Berbeda dari Alpha yang cenderung dominan, wanita Beta lebih sering digambarkan sebagai pribadi yang tenang, lembut, sabar, dan penuh perhatian.

Mereka biasanya memiliki empati tinggi serta mampu menjadi pendengar yang baik. Dalam sebuah kelompok, tipe ini kerap mengambil peran sebagai penengah ketika muncul perbedaan pendapat.