Roberto De Zerbi Minta Maaf Usai Tottenham Kalah dari Newcastle

Roberto De Zerbi. (ig @spursofficial)
JawaPos.com - Roberto De Zerbi meminta maaf kepada para penggemar Tottenham Hotspur setelah timnya kembali menelan kekalahan di awal musim Premier League 2026/27. Namun, pelatih asal Italia itu memastikan Spurs tidak akan panik meski harus mengawali musim dengan dua kekalahan beruntun.
Tottenham kembali gagal meraih hasil positif ketika menjamu Newcastle United pada Sabtu. Spurs takluk 0-2 setelah Yoane Wissa dan Anthony Elanga mencetak gol untuk membawa The Magpies pulang dengan tiga poin.
Hasil tersebut semakin memperburuk awal musim Tottenham. Sebelumnya, mereka juga kalah dari Brentford pada pertandingan pembuka. Artinya, Spurs telah kebobolan lima gol tanpa mampu mencetak satu pun gol dalam dua pertandingan pertama.
Situasi tersebut tentu menjadi sorotan karena Tottenham menghabiskan sekitar £320 juta pada bursa transfer musim panas. Namun, De Zerbi mengingatkan bahwa perubahan besar tidak bisa langsung memberikan hasil instan.
De Zerbi: Tottenham Tidak Akan Panik
De Zerbi memahami kekecewaan yang dirasakan para pendukung. Ia bahkan secara langsung menyampaikan permintaan maaf setelah kekalahan dari Newcastle.
"Kami tidak akan panik," katanya kepada Sky Sports. "Saya tahu betul ke mana kita akan pergi, apa rencananya, dan masalah sulit apa yang mungkin kita temui di jalan."
“Saya minta maaf kepada para penggemar dan para pemain atas hasil ini, tetapi kami harus meningkatkan performa dan mengubah dua musim seperti dua musim terakhir dalam 10 hari dan dengan banyaknya orang di bursa transfer adalah hal yang mustahil.
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