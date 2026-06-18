Menurut Psikologi, Orang yang Bangun Pagi dan Tidak Minum Kopi Biasanya Memiliki 8 Kualitas Mengejutkan Ini

JawaPos.com - Bagi banyak orang, secangkir kopi di pagi hari adalah ritual yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bahkan, ada yang merasa belum benar-benar "hidup" sebelum aroma kopi pertama memenuhi indera mereka. Namun, menariknya, ada sebagian orang yang terbiasa bangun pagi tanpa merasa perlu mengandalkan kafein untuk memulai hari.

Tentu saja, tidak minum kopi bukan berarti seseorang lebih baik daripada yang lain. Preferensi terhadap kopi sangat dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, dan kondisi tubuh masing-masing. Akan tetapi, sejumlah penelitian psikologi dan ilmu perilaku menunjukkan bahwa orang yang secara alami bangun pagi dan tidak bergantung pada kopi sering kali memiliki beberapa karakteristik yang cukup menarik.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (17/6), terdapat delapan kualitas yang sering ditemukan pada mereka.

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1. Mereka Memiliki Ritme Tubuh yang Lebih Stabil

Orang yang terbiasa bangun pagi tanpa membutuhkan kopi biasanya memiliki pola tidur yang lebih konsisten. Menurut psikologi kesehatan, ritme sirkadian yang stabil membantu tubuh menghasilkan energi secara alami tanpa terlalu bergantung pada stimulan dari luar.

Karena kualitas tidur mereka cenderung lebih baik, tubuh dapat memulihkan diri secara optimal selama malam hari. Akibatnya, mereka bangun dengan tingkat kewaspadaan yang relatif tinggi tanpa harus mencari tambahan energi dari secangkir kopi.

Mereka memahami bahwa energi yang berkelanjutan lebih banyak berasal dari istirahat yang cukup daripada stimulasi sesaat.

2. Mereka Cenderung Lebih Disiplin

Bangun pagi secara konsisten membutuhkan disiplin. Psikolog sering mengaitkan kebiasaan ini dengan tingkat kesadaran diri (conscientiousness) yang tinggi, salah satu dimensi utama dalam teori kepribadian Big Five.