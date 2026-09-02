Bangun Pagi Ternyata Punya Efek Psikologis, 7 Skill Ini Bisa Ikut Terasah

JawaPos.com – Kebiasaan bangun sebelum matahari terbit kerap dikaitkan dengan gaya hidup yang disiplin dan teratur. Namun, dari sudut pandang psikologi, rutinitas tersebut juga dapat berkaitan dengan sejumlah kemampuan atau pola perilaku tertentu.

Orang yang terbiasa memulai aktivitas sejak pagi memiliki waktu yang relatif lebih tenang untuk menata pikiran, menyusun rencana, maupun menyelesaikan pekerjaan sebelum berbagai gangguan mulai berdatangan.

Meski demikian, menjadi pribadi yang produktif tidak semata-mata ditentukan oleh jam bangun. Kualitas dan durasi tidur tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan fisik serta mental.

Dilansir dari Geediting.com, berikut tujuh kemampuan yang kerap dikaitkan dengan orang yang terbiasa bangun sebelum matahari terbit.

1. Memiliki ritme tidur-bangun yang lebih teratur Orang yang secara alami mudah terbangun sebelum fajar umumnya memiliki pola tidur-bangun yang relatif selaras dengan ritme biologis tubuh.

Kondisi tersebut berkaitan dengan kronotipe pagi, yakni kecenderungan seseorang untuk lebih aktif pada awal hari. Ketika pola tidur dijaga secara konsisten, tubuh dapat lebih mudah menyesuaikan waktu istirahat dan bangun.

Paparan cahaya alami pada pagi hari juga berperan dalam membantu mengatur ritme sirkadian. Karena itu, mendapatkan cahaya pagi setelah bangun dapat menjadi salah satu kebiasaan sederhana untuk membantu tubuh mengenali bahwa hari telah dimulai.

2. Disiplin diri lebih terlatih Bangun pagi secara konsisten membutuhkan kebiasaan dan pengaturan diri. Seseorang harus mampu mengatur waktu tidur agar tidak terlalu larut dan tetap mendapatkan istirahat yang cukup.

Kebiasaan tersebut dapat membantu membentuk pola hidup yang lebih terencana. Ketika seseorang terbiasa memenuhi jadwal tidur dan bangun, rutinitas lain seperti olahraga, bekerja, belajar, atau menyiapkan kebutuhan harian juga lebih mudah dimasukkan ke dalam agenda.