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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 9 September 2026 | 05.12 WIB

Bukan Sekadar Kenalan di Dunia Maya, Ini 8 Kualitas Pasangan yang Bertemu Online

Kualitas pasangan bertemu online menurut psikologi./Freepik. - Image

Kualitas pasangan bertemu online menurut psikologi./Freepik.

JawaPos.com – Perkembangan teknologi membuat cara seseorang menemukan pasangan ikut berubah. Jika dahulu perkenalan lebih banyak terjadi melalui lingkungan pertemanan, pekerjaan, atau keluarga, kini hubungan romantis juga dapat bermula dari percakapan di dunia maya.

Pertemuan secara online menghadirkan pola interaksi yang berbeda. Sebelum bertatap muka, dua orang biasanya menghabiskan waktu untuk bertukar pesan, berbagi cerita, dan mengenal karakter satu sama lain melalui komunikasi digital.

Proses tersebut dapat membentuk dinamika hubungan yang unik. Pasangan yang mampu membangun hubungan sehat dari dunia online dapat mengembangkan sejumlah kualitas, terutama dalam hal komunikasi, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi.

Dilansir dari Hack Spirit, terdapat delapan kualitas yang dikaitkan dengan pasangan yang memulai hubungan melalui internet.

Berikut di antaranya:

1. Lebih Terbuka terhadap Perbedaan

Salah satu hal yang dapat berkembang dari hubungan yang dimulai secara online adalah keterbukaan terhadap latar belakang dan karakter seseorang.

Pada tahap awal, komunikasi digital membuat seseorang dapat mengenal calon pasangan melalui percakapan sebelum bertemu secara langsung. Pembicaraan mengenai minat, pemikiran, pengalaman, hingga pandangan hidup menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

Kondisi ini dapat membantu seseorang melihat lebih jauh daripada sekadar penampilan fisik. Namun, tingkat keterbukaan tentu tetap berbeda pada setiap pasangan dan tidak otomatis muncul hanya karena hubungan dimulai secara online.

2. Kemampuan Berkomunikasi

Ketika hubungan dibangun melalui pesan teks, komunikasi menjadi salah satu fondasi utama.

Pasangan perlu menyampaikan maksud dengan kata-kata karena tidak selalu dapat mengandalkan ekspresi wajah, gestur, atau intonasi seperti ketika berbicara secara langsung.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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