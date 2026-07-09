7 Kebiasaan yang Mencerminkan Sosok Wanita Berkelas dan Penuh Elegansi

ilustrasi wanita yang anggun. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Menjadi pribadi yang anggun dan elegan bukan hanya tentang penampilan luar atau cara berpakaian. Keanggunan sejati lebih banyak terlihat dari sikap, cara berbicara, serta bagaimana seseorang memperlakukan orang lain.
Sosok wanita yang berkelas biasanya memiliki kebiasaan yang mencerminkan rasa percaya diri, ketenangan, kemampuan mengelola emosi, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Hal-hal sederhana dalam keseharian dapat membentuk kesan elegan yang kuat tanpa harus bergantung pada status, kekayaan, atau latar belakang tertentu.
Mengutip Geediting, berikut tujuh kebiasaan yang sering dikaitkan dengan wanita yang memiliki karakter anggun dan elegan.
1. Dia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara
Wanita paling elegan di ruangan itu hampir tidak pernah menjadi orang yang mendominasi percakapan.
Dia adalah orang yang mengajukan pertanyaan dan benar-benar mendengarkan jawabannya.
Wanita elegan memahami hal ini secara intuitif.
2. Dia bergerak perlahan dan hati-hati
Perhatikan seorang wanita anggun mengambil gelasnya, menyeberangi ruangan, atau berbalik untuk menyapa seseorang.
Tidak ada terburu-buru. Tidak ada gerakan tersentak-sentak. Tidak ada energi yang panik. Semuanya tenang.
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