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Endah Primasari Utami
Kamis, 27 Agustus 2026 | 04.50 WIB

Pilih 1 Gambar Kuda dalam 60 Detik dan Ketahui Apa Kekuatan Anda dan Bagaimana Kekuatan Itu Bekerja

Gambar kuda ungkap kekuatan Anda dan bagaimana caranya bekerja. (Instagram aromanna.life.) - Image

Gambar kuda ungkap kekuatan Anda dan bagaimana caranya bekerja. (Instagram aromanna.life.)

JawaPos.com - Anda sudah tahu apa yang menjadi kekuatan dalam diri Anda. Tapi, tahukah Anda bagaimana caranya bekerja?

Apakah mengalir dengan bebas atau butuh izin dari diri Anda untuk dikeluarkan?

Dilansir JawaPos.com dari aromanna.life pada Rabu (26/8), Anda akan mengetahui apa kekuatan Anda dan bagaimana kekuatan itu bekerja melalui gambar kuda ini yang Anda pilih dalam waktu 60 detik.

1. Kuda Jantan Hitam

Kekuatan Anda adalah bergerak cepat, dramatis, dan tanpa kompromi begitu diberi kekuasaan bergerak.

Kuda jantan hitam tidak menanti hingga ruangan siap.

Jika lingkungan tidak mampu menampung kekuatan Anda ini, Anda merasa terkekang bahkan bisa menjadi pribadi yang berbeda.

Ada bagian dalam diri Anda yang senantiasa menakar apakah saat ini Anda diizinkan berlari atau tidak.

Padahal, Anda tidak membutuhkan itu!.

Aroma jahe akan mendorong dan memberikan Anda kekuatan untuk berhenti memantau gerbang dan langsung berlari.

2. Kuda Putih

Kuda ini adalah wujud dari kekuatan dalam keheningan.

Jadi, kekuatan Anda bukanlah pada gerakan, melainkan kehadiran.

Kuda putih tidak perlu berlari untuk menunjukkan jati diri, cukup berdiri, itu sudah sangat memadai.

Ini adalah bentuk kekuatan yang langka, tapi sering kali kurang dihargai oleh orang di luar sana karena keheningan seperti sebuah bentuk penantian.

Aroma frankincense akan memberi Anda kekuatan yang tidak membutuhkan gerak untuk menjadi nyata bagi sosok yang keheningannya merupakan wibawa sejati, bukan sekadar gerakan yang tertahan.

3. Kuda Cokelat

Kekuatan Anda mengalir melalui koneksi dan perhatian yang tulus serta kecerdasan khusus untuk hadir sepenuhnya bersama orang lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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