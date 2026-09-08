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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 8 September 2026 | 17.10 WIB

Keras Kepala, Ini 6 Ucapan Sikap Menolak Nasihat yang Sering Terlontar Tanpa Sadar Menurut Psikologi

Ucapan sikap menolak nasihat yang sering terlontar tanpa sadar menurut psikologi / foto : Magnific/bearfotos - Image

Ucapan sikap menolak nasihat yang sering terlontar tanpa sadar menurut psikologi / foto : Magnific/bearfotos

JawaPos.com - Psikologi sikap menolak nasihat sering muncul lewat ucapan tertentu ketika seseorang merasa terganggu diberi saran atau diingatkan.

Sebagian orang benar-benar tidak nyaman ketika diberi tahu apa yang seharusnya mereka lakukan dalam hidupnya.

Bahkan nasihat yang bermaksud baik atau sekadar pengingat sederhana bisa terasa seperti kritik dan kontrol berlebihan.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (8/9), berikut enam ucapan psikologi sikap menolak nasihat yang biasa terlontar ketika seseorang diberi saran atau diingatkan sesuatu.

1. Menyatakan sudah tahu tanpa perlu diingatkan lagi

Kemalasan sebenarnya berbeda dengan penundaan, karena penunda tetap berniat menyelesaikan tugas yang ditetapkan.

Sementara orang yang malas bahkan tidak pernah benar-benar menetapkan tujuan untuk diselesaikan sama sekali.

Menunda pekerjaan secara berulang dapat menjadi bentuk sabotase diri yang tidak disadari sepenuhnya.

Ketika seseorang diingatkan tentang tugas sederhana seperti mencuci pakaian, sikap menolak sering muncul.

Ucapan seperti sudah tahu dan akan dikerjakan nanti menjadi cara menghindari arahan yang diberikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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