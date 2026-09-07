Jangan Diabaikan, Ini 9 Kebiasaan Orang Toxic yang Bisa Merusak Hubungan

ilustrasi orang toxic. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Tidak semua hubungan dengan orang lain berjalan dengan sehat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa saja berhadapan dengan seseorang yang membuat interaksi terasa melelahkan, penuh konflik, atau bahkan membuat kita terus-menerus merasa bersalah.
Istilah toxic sering digunakan untuk menggambarkan pola perilaku yang memberikan dampak negatif terhadap orang lain. Namun, seseorang sebaiknya tidak langsung diberi label hanya karena pernah melakukan satu tindakan yang tidak menyenangkan. Yang lebih penting adalah melihat pola perilaku yang berulang dan dampaknya terhadap hubungan.
Sejumlah perilaku berikut sering dianggap sebagai tanda hubungan yang tidak sehat.
Dilansir dari Geediting, ada sembilan karakteristik yang patut diperhatikan ketika seseorang menunjukkan pola interaksi yang terus-menerus merugikan orang di sekitarnya.
Berhadapan dengan orang yang tidak pernah mau mengakui kesalahan dapat menjadi pengalaman yang melelahkan.
Mereka cenderung mempertahankan pendapatnya meskipun sudah diberikan sudut pandang lain. Perbedaan pendapat justru dianggap sebagai serangan terhadap dirinya.
Dalam sebuah hubungan, pola seperti ini dapat membuat komunikasi menjadi sulit karena hanya satu pihak yang merasa berhak menentukan mana yang benar dan mana yang salah.
Setiap orang tentu pernah mengalami masa sulit. Namun, masalah muncul ketika seseorang selalu menempatkan dirinya sebagai korban dalam hampir setiap persoalan.
Kesalahan orang lain selalu dianggap sebagai penyebab utama masalah, sedangkan kontribusi dirinya sendiri jarang diakui.
Jika pola tersebut terus terjadi, hubungan bisa menjadi tidak seimbang karena orang di sekitarnya akhirnya merasa harus selalu memahami, mengalah, atau bertanggung jawab atas masalah yang sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya.
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Jawa Pos
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