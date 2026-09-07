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Risma Azzah Fatin
Senin, 7 September 2026 | 21.45 WIB

4 Kebiasaan Malam yang Sering Dilakukan Orang Bahagia untuk Menciptakan Hidup Lebih Tenang

Ilustrasi orang bahagia saat jalani rutinitas malam yang positif (Freepik) - Image

Ilustrasi orang bahagia saat jalani rutinitas malam yang positif (Freepik)

JawaPos.com – Sejumlah orang memiliki kemampuan untuk tetap memancarkan sikap positif dan kegembiraan meskipun menghadapi berbagai keadaan dalam kehidupan.

Kondisi tersebut tidak selalu berkaitan dengan keberuntungan atau faktor bawaan, melainkan dapat dipengaruhi oleh kebiasaan yang secara konsisten diterapkan dalam keseharian.

Salah satu kebiasaan yang berperan dalam membentuk kebahagiaan adalah rutinitas yang dilakukan pada malam hari, termasuk membiasakan diri untuk selalu bersyukur.

Rutinitas tersebut bukan sekadar aktivitas tanpa tujuan, melainkan pilihan yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan memberikan rasa puas.

Berikut 4 kebiasaan malam hari yang akan membuat seseorang menjadi lebih bahagia daripada yang lain, seperti dilansir dari laman Personal Branding Blog.

1.     Memutus Hubungan dengan Dunia Digital

Di era di mana teknologi menjadi raja sulit membayangkan momen tanpa perangkat. Namun, mereka yang paling bahagia sering kali memprioritaskan waktu untuk melepas lelah di malam hari.

Ini bukan berarti mereka anti-teknologi, tetapi mereka memahami pentingnya melepaskan diri dari dunia digital. Mereka sadar bahwa konektivitas yang konstan dapat menyebabkan stres, dan ketidakmampuan untuk benar-benar rileks dan menyegarkan diri.

Dengan meluangkan waktu bebas teknologi setiap malam, orang-orang ini membiarkan diri mereka benar-benar rileks. Entah itu membaca buku, berlatih yoga, atau sekadar duduk dalam keheningan, mereka memilih kegiatan yang menyehatkan pikiran dan jiwa.

2.     Selalu Bersyukur

Editor: Hanny Suwindari
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