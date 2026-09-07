5 Kebiasaan Unik yang Sering Dilakukan oleh Orang dengan Kecerdasan Tinggi

JawaPos.com – Orang cerdas selama ini kerap dipandang sebagai individu yang memiliki kehidupan teratur, gemar belajar, dan senantiasa mengembangkan pengetahuan.

Gambaran tersebut membuat banyak orang menganggap kecerdasan selalu berkaitan dengan rutinitas yang disiplin dan terstruktur.

Namun, pandangan psikologi menunjukkan bahwa individu dengan tingkat kecerdasan tinggi juga dapat memiliki sejumlah kebiasaan yang tidak lazim.

Beberapa rutinitas tersebut bahkan terkesan aneh karena jarang dilakukan oleh kebanyakan orang, salah satunya adalah kebiasaan begadang.

Dilansir dari laman Geediting, berikut 5 kebiasaan aneh yang dilakukan oleh orang cerdas menurut psikologi.

1. Berbicara Terhadap Diri Sendiri

Mungkin kedengarannya aneh, tetapi psikolog mengatakan bahwa berbicara dengan diri sendiri sebenarnya adalah alat kognitif yang ampuh. Ini membantu meningkatkan fokus, meningkatkan daya ingat, dan mempertajam keterampilan memecahkan masalah.

Terdapat penelitian yang mengatakan bahwa orang yang berbicara kepada diri sendiri saat mencari objek akan menemukan objek tersebut lebih cepat. Dialog batin itu mungkin merupakan tanda kecerdasan yang diarahkan sendiri.

2. Suka Begadang