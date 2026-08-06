8 Tanda Kecerdasan Tinggi di Balik Kebiasaan Berantakan dan Sering Telat Menurut Psikologi

Tanda kecerdasan tinggi di balik kebiasaan berantakan dan sering telat menurut psikologi./Magnific/ standret
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kebiasaan berantakan dan sering telat kerap disalahartikan sebagai bentuk kemalasan seseorang.
Padahal orang dengan kebiasaan tersebut sering kali memiliki prioritas hidup yang jauh lebih rumit dari sekadar kerapian.
Kecerdasan yang tinggi membuat perhatian mereka lebih tercurah pada hal lain dibanding menjaga ketepatan waktu.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (6/8), berikut delapan tanda kecerdasan tinggi yang biasa tersembunyi di balik kebiasaan berantakan dan sering telat seseorang.
1. Sering menghabiskan waktu luang untuk merenungkan diri
Kecerdasan seseorang tidak hanya diukur dari seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki dalam pikirannya.
Kemampuan memahami emosi diri sendiri juga menjadi bagian penting dari kecerdasan yang dimiliki seseorang.
Kebiasaan menulis jurnal atau bermeditasi membantu seseorang menyelami emosinya secara lebih mendalam dan jujur.
Waktu yang tercurah untuk perenungan diri ini membuat urusan kerapian rumah sering kali terabaikan.
2. Memiliki jiwa kreatif yang sangat kuat
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi
Hasil Piala Presiden: Persebaya Surabaya vs Arema FC 1-0, Yuran Fernandes Gacor!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir