8 Tanda Kecerdasan Tinggi di Balik Kebiasaan Berantakan dan Sering Telat Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kebiasaan berantakan dan sering telat kerap disalahartikan sebagai bentuk kemalasan seseorang.

Padahal orang dengan kebiasaan tersebut sering kali memiliki prioritas hidup yang jauh lebih rumit dari sekadar kerapian.

Kecerdasan yang tinggi membuat perhatian mereka lebih tercurah pada hal lain dibanding menjaga ketepatan waktu.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (6/8), berikut delapan tanda kecerdasan tinggi yang biasa tersembunyi di balik kebiasaan berantakan dan sering telat seseorang.

1. Sering menghabiskan waktu luang untuk merenungkan diri

Kecerdasan seseorang tidak hanya diukur dari seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki dalam pikirannya.

Kemampuan memahami emosi diri sendiri juga menjadi bagian penting dari kecerdasan yang dimiliki seseorang.

Kebiasaan menulis jurnal atau bermeditasi membantu seseorang menyelami emosinya secara lebih mendalam dan jujur.

Waktu yang tercurah untuk perenungan diri ini membuat urusan kerapian rumah sering kali terabaikan.