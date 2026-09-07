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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 7 September 2026 | 20.53 WIB

8 Ciri Kecerdasan Tinggi yang Terlihat dari Cara Seseorang Ngobrol Menurut Psikologi

Ciri kecerdasan tinggi yang terlihat dari cara seseorang ngobrol menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific - Image

Ciri kecerdasan tinggi yang terlihat dari cara seseorang ngobrol menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Psikologi kecerdasan tinggi sering terlihat dari cara seseorang berbicara dan merespons percakapan sehari-hari dengan orang lain.

Mengenali orang cerdas tidak selalu lewat topik pembicaraan berat, melainkan lewat cara berpikir dan bersikap mereka.

Tanda kecerdasan tinggi ini justru sering muncul secara alami dalam obrolan santai sehari-hari yang dijalani seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada  Senin (7/9), berikut delapan ciri psikologi kecerdasan tinggi yang biasa terlihat dari cara seseorang berbicara dalam percakapan santai.

1. Mampu memahami maksud pembicaraan dengan cepat

Terkadang sulit mengikuti arah pembicaraan seseorang tanpa mengetahui inti dari yang sedang dibahas.

Orang dengan kecerdasan tinggi jarang menghadapi kesulitan ini karena kecepatan berpikirnya yang lebih cepat.

Mereka mampu menghubungkan informasi secara mandiri tanpa membutuhkan penjelasan panjang dan bertele-tele.

Kemampuan ini membuat mereka cepat memahami maksud sebenarnya dari sebuah percakapan.

2. Menjelaskan hal rumit dengan bahasa yang sederhana

Editor: Setyo Adi Nugroho
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