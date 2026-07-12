8 Sisi Gelap Kecerdasan Tinggi yang Jarang Disadari, Nomor Terakhir Jadi Beban Seumur Hidup

JawaPos.com - Banyak orang menganggap kecerdasan adalah tiket menuju kehidupan yang lebih mudah. Kemampuan berpikir cepat, memecahkan masalah, hingga meraih prestasi akademik sering dikaitkan dengan peluang sukses yang lebih besar dibanding kebanyakan orang.



Namun, di balik kemampuan intelektual yang tinggi, ada sisi lain yang jarang dibahas. Cara berpikir yang lebih mendalam ternyata dapat memunculkan tantangan psikologis yang tidak selalu terlihat oleh orang lain.



Akibatnya, sebagian orang yang sangat cerdas justru merasa sulit membangun hubungan sosial, mudah lelah secara mental, hingga terbebani ekspektasi.

Kecerdasan bukan sekadar kemampuan mengingat atau menghitung. Cara otak memproses informasi, menganalisis berbagai kemungkinan, dan memahami dunia secara lebih kompleks dapat membuat seseorang mengalami pengalaman hidup yang berbeda dibanding lingkungannya.



Dilansir dari YouTube Apex Psychology, Minggu (12/7), kecerdasan tinggi sering kali disertai berbagai tantangan psikologis yang membuat seseorang merasa terisolasi. Berikut delapan sisi gelap yang kerap dialami oleh orang dengan kemampuan intelektual tinggi.



1. Mudah lelah dengan obrolan yang terlalu dangkal



Percakapan ringan seperti membahas cuaca, gosip, atau topik sehari-hari memang menjadi cara umum untuk mencairkan suasana. Namun, bagi sebagian orang yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap aktivitas berpikir, percakapan seperti itu justru terasa melelahkan.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan need for cognition, yaitu kecenderungan seseorang menikmati aktivitas berpikir yang kompleks.