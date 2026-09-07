4 Dampak Buruk Gila Kerja yang Dapat Merusak Kesehatan Mental dan Hubungan Pribadi

Ilustrasi orang yang gila kerja (Freepik)
JawaPos.com – Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan dan pilihan karier dapat memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan pribadi seseorang.
Kesibukan dalam bekerja, termasuk tuntutan karier yang dijalani, bahkan dapat memengaruhi hubungan dengan pasangan dan berpotensi mengganggu kehidupan percintaan.
Terlalu berfokus pada pekerjaan juga dapat membuat seseorang mengabaikan keseimbangan antara karier dan kehidupan pribadi.
Oleh karena itu, mengenali tanda-tanda pekerjaan yang mulai memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental menjadi langkah penting untuk menjaga serta memulihkan kesejahteraan diri.
Dilansir dari laman YourTango, inilah 4 bentuk ambisius seseorang terhadap pekerjaan yang akan merugikan diri sendiri hingga orang sekitar.
1. Jam Kerja Berlebihan
Jika Anda bekerja di dua pekerjaan penuh waktu, Anda akan menghadapi masalah serius dalam menjaga hubungan tetap berjalan. Terlalu banyak jam kerja akan membuat siapa pun merasa Anda mengabaikan mereka, meskipun alasan Anda bekerja keras adalah mereka.
2. Pekerjaan yang Mengakibatkan Tekanan Mental
Jika Anda merasa akan meledak di tempat kerja, jangan kaget jika Anda pulang ke rumah dan mendapati pasangan Anda selalu merasa harus bersikap hati-hati di sekitar Anda.
Pekerjaan yang menimbulkan tekanan internal yang signifikan dapat menyebabkan berbagai konsekuensi negatif di rumah, termasuk meningkatnya stres, hubungan yang tegang, kesulitan berkonsentrasi, mudah tersinggung hingga berkurangnya keterlibatan dengan keluarga.
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Jawa Pos
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