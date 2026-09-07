Ingin Membuat Pernikahanmu 'Anti Pecah'? Lakukan 6 Kebiasaan Ini Bersama Pasangan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu berada di fase ketika hal-hal yang biasanya membuatmu senang tiba-tiba terasa biasa saja?

Menonton film yang dulu kamu tunggu-tunggu tidak lagi terasa menarik. Bertemu teman terasa seperti sesuatu yang harus dipaksakan. Hobi yang biasanya membuatmu lupa waktu justru terasa melelahkan. Bahkan ketika memiliki waktu luang, kamu tidak benar-benar tahu ingin melakukan apa.

Yang lebih membingungkan, kamu mungkin sebenarnya tidak sedang menghadapi masalah besar. Hidup terlihat baik-baik saja, tetapi semangat untuk menikmati sesuatu seolah menghilang.

Dalam psikologi, pengalaman seperti ini bisa berkaitan dengan berbagai hal. Stres berkepanjangan, kelelahan mental, kurang tidur, tekanan hidup, perubahan suasana hati, atau terlalu banyak tuntutan dapat membuat seseorang kehilangan ketertarikan sementara terhadap aktivitas yang biasanya menyenangkan.

Kondisi tersebut tidak selalu berarti seseorang mengalami gangguan mental. Setiap orang dapat mengalami periode ketika motivasi dan rasa antusiasnya menurun. Namun, perubahan yang berlangsung lama, semakin berat, atau mengganggu kehidupan sehari-hari patut diperhatikan.

Lalu, apa yang bisa dilakukan ketika kamu mulai tidak bersemangat melakukan hal-hal yang biasanya kamu sukai?

Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (6/9), terdapat enam perilaku yang dapat membantu.

1. Berhenti Memaksa Diri untuk Harus Selalu Menikmati Sesuatu

Salah satu respons yang sering muncul ketika kehilangan semangat adalah memaksa diri.