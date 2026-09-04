Pameran Pernikahan Bridestory Market 2026 Hadir di ICE BSD, Lebih dari 420 Vendor Partisipasi

Suasana pameran pernikahan Bridestory Market 2026. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Bridestory resmi menggelar pameran pernikahan BCA Presents Bridestory Market 2026 di Hall 3-3A Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan, pada 3-6 September 2026.

Pameran yang berlangsung selama empat hari tersebut mengusung konsep one-stop wedding planning destination. Lebih dari 420 vendor pernikahan dari lebih dari 20 kategori ikut ambil bagian.

Selain vendor pernikahan, Bridestory Market 2026 turut menghadirkan area kuliner Market & Museum yang diisi lebih dari 50 tenant F&B. Pengunjung juga dapat menikmati sejumlah fasilitas seperti photo booth gratis serta berbagai promo dan penawaran khusus selama pameran berlangsung.

Pameran ini tidak hanya menyasar calon pengantin. Pasangan, keluarga, wedding enthusiast, hingga masyarakat yang ingin melihat perkembangan tren pernikahan terbaru juga dapat mengunjungi Bridestory Market 2026.

Beragam kebutuhan pernikahan tersedia dalam satu lokasi, mulai dari venue, bridal, gaun dan jas pengantin, kue, katering, dekorasi, fotografi, videografi, makeup artist, wedding organizer, hingga layanan hiburan. Sejumlah klinik kesehatan dan kecantikan juga hadir untuk membantu pasangan mempersiapkan diri sebelum hari pernikahan.

Dengan banyaknya pilihan tersebut, pengunjung bisa melihat portofolio vendor secara langsung, berdiskusi mengenai kebutuhan pernikahan, membandingkan paket dan harga, sekaligus menentukan penyedia jasa yang paling sesuai dengan konsep serta anggaran mereka.

Bridestory Market 2026 sendiri juga menjadi ruang bagi pengunjung untuk melihat tren pernikahan yang tengah berkembang. Tahun ini, Bridestory mengangkat tema Petal Dreamscape, yang membawa suasana taman bunga ke dalam konsep pameran dengan nuansa romantis, dreamy, sekaligus modern.

Konsep tersebut memadukan warna-warna lembut dengan elemen floral artistik dan sentuhan kontemporer. Penerapannya dapat ditemukan di berbagai bagian area pameran, termasuk pintu masuk, main alley, area photo booth, hingga booth para vendor.

Masing-masing vendor juga diberikan ruang untuk menerjemahkan Petal Dreamscape sesuai karakter dan gaya mereka. Hal itu memungkinkan pengunjung mendapatkan lebih banyak referensi dalam menentukan dekorasi serta konsep pernikahan yang sesuai dengan impian masing-masing.

“Bridestory Market kami hadirkan sebagai ruang bagi para calon pengantin untuk tidak hanya menemukan vendor, tetapi juga menemukan ide, inspirasi, dan pengalaman yang membantu mereka membayangkan wedding journey mereka secara lebih utuh. Kami ingin membuat proses wedding planning terasa lebih menyenangkan, mudah, dan penuh dengan discovery yang insightful,” ujar Ayunda Wardhani, CEO Bridestory di ICE BSD, Tangerang Selatan.

Ayunda mengungkapkan bahwa pihaknya ingin membawa pengunjung ke dalam pengalaman pernikahan yang romantis, imersif, dan penuh inspirasi. Harapannya, setiap pasangan dapat menemukan ide baru, bertemu dengan vendor yang tepat, dan mendapatkan berbagai solusi untuk mewujudkan pernikahan yang terasa personal dan sesuai dengan cerita mereka.

“Di sisi lain, Bridestory Market juga kami hadirkan sebagai platform bagi para vendor dan pelaku bisnis pernikahan untuk bertemu langsung dengan calon pengantin, memperkenalkan karya dan layanan mereka, serta membangun koneksi baru,” ungkapnya.

Bagi pelaku industri, Bridestory Market menjadi kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan calon pelanggan. Salah satunya Fatahillah Ginting dari Fatahillah Ginting Photography yang kembali berpartisipasi dalam penyelenggaraan tahun ini.