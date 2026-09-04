Yoo Ji Ae Lovelyz dan Kwak Si Yang Membagikan Pesan Setelah Mengumumkan Pernikahan

Kwak Si Yang dan Yoo Ji Ae membagikan pesan tentang pernikahan mereka / Foto : Instagram Kwak Si Yang dan Yoo Ji Ae @siyang87k @9.3.0521 JawaPos.com - Aktor Kwak Si Yang dan Yoo Ji Ae anggota grup idola K-pop Lovelyz, membagikan surat tulisan tangan kepada para penggemar setelah mengumumkan pernikahan mereka yang mengejutkan. Kwak Si Yang mengunggah foto surat tulisan tangannya di media sosial pada hari Kamis (3/9). "Aku menulis surat ini karena ada sesuatu yang ingin ku sampaikan secara pribadi kepada Anda.

Aku telah bertemu dengan seseorang yang sangat berharga, sosok yang ingin mendampingi sepanjang sisa hidupku.

Berlandaskan rasa saling percaya dan cinta, kami telah berjanji untuk menjalani hidup bersama.

Kami berharap dapat membangun keluarga yang hangat, saling mendukung di masa-masa sulit, serta berbagi tawa di saat-saat bahagia.

Aku akan berusaha keras untuk menunjukkan sisi diri yang lebih dewasa, seiring diriku memulai kehidupan berkeluarga, serta menyuguhkan proyek dan penampilan yang berkualitas sebagai seorang aktor," tulisnya.

Yoo Ji Ae juga mengunggah surat tulisan tangan di media sosial pada hari yang sama.

"Aku telah bertemu seseorang yang ingin saya ajak berbagi masa depan, dan kami dengan bahagia telah berjanji untuk memulai lembaran baru bersama.

Aku tahu banyak dari Anda pasti terkejut, namun aku akan sangat senang jika Anda dapat menyambut awal baru diriku ini dengan hangat dan hati yang tulus.

Aku akan terus bekerja keras dan menunjukkan dedikasi yang sama seperti biasanya kepada Anda," tulisnya.

Kabar pernikahan Kwak dan Yoo diumumkan pada Kamis pagi, menarik perhatian karena sebelumnya tidak pernah ada kabar yang mengaitkan keduanya dalam hubungan asmara di hadapan publik.

"Keduanya telah memutuskan untuk membangun masa depan bersama berlandaskan rasa saling percaya dan cinta yang mendalam," ungkap 9ato Entertainment selaku agensi Kwak Si Yang.

Dikutip dari Korea Times, pasangan tersebut akan melangsungkan pernikahan tertutup pada tanggal 28 November, yang dihadiri oleh anggota keluarga dan kerabat dekat.

Lahir pada tahun 1987, Kwak Si Yang memulai debut aktingnya dalam film tahun 2014 berjudul 'Night Flight.'

Sejak saat itu, ia telah tampil dalam berbagai drama televisi, termasuk 'Glorious Day,' 'Oh My Ghost,' 'Mirror of the Witch,' 'Flex X Cop,' dan 'My Dearest Nemesis.'

Sedangkan Yoo Ji Ae yang lahir pada tahun 1993, memulai debutnya sebagai anggota Lovelyz pada tahun 2014.

Grup ini dikenal lewat lagu-lagu seperti 'Ah-Choo' dan 'Destiny.' Setelah kegiatannya bersama Lovelyz, Yoo merambah dunia akting dengan tampil dalam sejumlah drama, termasuk 'The Escape of the Seven' dan 'The Third Marriage.'