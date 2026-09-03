Ji Ye-eun dan Vata Siap Naik Pelaminan 12 Desember, Pernikahan Digelar di Seoul

ji ye eun dan vata (x @infodrakor_id)

JawaPos.com – Kabar bahagia datang dari penyiar Ji Ye-eun dan koreografer Vata akan mengakhiri masa lajang dengan pernikahan yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.

Menurut laporan Dispatch, kabar tersebut dikonfirmasi oleh seorang perwakilan CP Entertainment pada 2 September.

Ji Ye-eun dan Vata akan menggelar pernikahan pada 12 Desember di sebuah lokasi yang dirahasiakan di Seoul.

Tanggal tersebut terasa semakin spesial karena bertepatan dengan hari ulang tahun Vata. Keduanya diketahui lahir pada tahun yang sama, yakni 1994, sehingga momen pernikahan sekaligus ulang tahun itu akan menjadi perayaan istimewa bagi pasangan tersebut.

Hubungan Ji Ye-eun dan Vata bermula dari kedekatan sebagai rekan di industri hiburan. Keduanya kemudian semakin dekat karena memiliki kesamaan dalam hal agama hingga akhirnya berkembang menjadi pasangan.

Mereka secara terbuka mengakui hubungan asmara tersebut pada April lalu dan tidak ragu menunjukkan kasih sayang satu sama lain di hadapan publik.

Kedekatan mereka semakin kuat ketika Vata memberikan dukungan kepada Ji Ye-eun saat sang penyiar tengah menghadapi masalah kesehatan.

Vata disebut tetap berada di sisi Ji Ye-eun selama masa tersebut. Meski hubungan mereka terbilang belum berlangsung sangat lama, keduanya memilih melangkah ke jenjang pernikahan karena telah memiliki rasa percaya dan keyakinan yang kuat satu sama lain.

Seorang perwakilan CP Entertainment mengatakan kepada Dispatch, “Keduanya telah berjanji untuk menghabiskan hidup bersama berdasarkan kepercayaan yang mendalam.”

Pernyataan tersebut menjadi gambaran mengenai keseriusan hubungan Ji Ye-eun dan Bata dalam mempersiapkan kehidupan baru sebagai pasangan suami istri.