8 Sifat yang Membuat Seseorang Disegani sebagai Pemimpin, Ada Empati hingga Visi

Ilustrasi pemimpin/freepik
JawaPos.com – Menjadi pemimpin yang baik tidak hanya berkaitan dengan jabatan, kewenangan, atau kemampuan memberikan instruksi. Kepemimpinan yang kuat justru sering terlihat dari bagaimana seseorang memperlakukan orang lain dan menghadapi berbagai situasi.
Seorang pemimpin yang benar-benar hebat mampu membangun kepercayaan, memahami anggota tim, serta tetap tenang ketika menghadapi tekanan. Mereka juga tidak berhenti belajar dan bersedia menyesuaikan diri ketika keadaan berubah.
Karena itu, kemampuan memimpin tidak selalu ditentukan oleh seberapa dominan seseorang dalam sebuah kelompok. Ada sejumlah karakter yang justru menjadi fondasi penting bagi kepemimpinan yang efektif.
Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan karakter yang dapat menjadi tanda bahwa seseorang memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat.
Pemimpin yang hebat tidak hanya berorientasi pada target, tetapi juga memahami kondisi orang-orang yang bekerja bersamanya.
Empati membuat seseorang mampu melihat persoalan dari sudut pandang orang lain. Dengan kemampuan tersebut, seorang pemimpin dapat memahami kesulitan, kekhawatiran, maupun kebutuhan anggota tim tanpa terburu-buru memberikan penilaian.
Sikap ini juga membantu menciptakan hubungan kerja yang lebih sehat. Ketika seseorang merasa didengar dan dipahami, kepercayaan kepada pemimpin biasanya ikut tumbuh.
Empati dapat terlihat dari cara seseorang berbicara, memberikan respons ketika terjadi masalah, hingga mengambil keputusan yang mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain.
Kemampuan mendengarkan sering kali dianggap sederhana, padahal tidak semua orang mampu melakukannya dengan baik.
Pemimpin yang baik tidak selalu merasa harus menjadi orang yang paling banyak berbicara. Mereka justru memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk menyampaikan gagasan, keluhan, maupun pendapatnya.
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Jawa Pos
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