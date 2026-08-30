Punya Aura Pemimpin, 3 Weton Ini Dipercaya Berlimpah Rezeki dan Disegani Banyak Orang

JawaPos.com - Setiap orang memiliki karakter dan perjalanan hidup yang berbeda. Dalam tradisi Jawa, salah satu cara masyarakat dahulu membaca karakter seseorang adalah melalui weton, yaitu perpaduan antara hari dalam sepekan dan pasaran Jawa.

Primbon kemudian memberikan berbagai gambaran mengenai watak, keberuntungan, serta perjalanan hidup berdasarkan perhitungan weton tersebut. Di antara berbagai tafsir yang berkembang, ada beberapa weton yang dipercaya memiliki perpaduan menarik antara kharisma, kewibawaan, dan peluang mendapatkan kemakmuran.

Pemilik weton tertentu bahkan digambarkan tidak perlu terlalu banyak menunjukkan diri untuk mendapatkan penghormatan. Sikap, pembawaan, serta cara mereka menghadapi orang lain dipercaya sudah cukup membuat lingkungan memberikan kepercayaan.

Dikutip dari akun YouTube Nguri Jawen, terdapat tiga weton yang menurut primbon Jawa dipercaya memiliki aura kekayaan sekaligus kewibawaan tinggi. Berikut ulasannya.

1. Sabtu Kliwon Sabtu mempunyai nilai neptu 9, sedangkan Kliwon bernilai 8. Jika digabungkan, keduanya menghasilkan neptu 17, yang dalam berbagai perhitungan tradisional Jawa termasuk angka yang cukup besar.

Sabtu Kliwon kerap digambarkan sebagai pribadi yang tenang dan tidak banyak berbicara. Namun, sikap pendiam tersebut justru dipercaya menyimpan karakter yang kuat. Tatapan dan pembawaannya dapat membuat orang lain merasa segan meskipun mereka tidak berusaha mendominasi suasana.

Dalam kehidupan sosial, weton ini juga dipercaya memiliki kecenderungan menjadi sosok yang dipercaya untuk memimpin. Pengaruh tersebut bukan semata-mata diperoleh dengan mencari jabatan, melainkan tumbuh dari rasa percaya yang diberikan orang-orang di sekitarnya.

Dari sisi rezeki, primbon menggambarkan Sabtu Kliwon memiliki peluang yang cukup baik. Kesempatan usaha, kerja sama, atau bantuan dari orang lain dipercaya dapat datang melalui jaringan yang telah dibangun.

Namun, kelebihan tersebut juga disertai tanggung jawab. Kepercayaan yang diberikan orang lain perlu dijaga dengan perilaku yang baik. Dalam konteks primbon, sikap buruk atau penyalahgunaan kepercayaan dipercaya dapat membawa konsekuensi bagi perjalanan hidupnya.