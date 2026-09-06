Berkarisma dan Tegas, 5 Weton Ini Diprediksi Punya Jiwa Kepemimpinan Tinggi

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan kepribadian seseorang berdasarkan kombinasi hari serta pasaran kelahirannya.

Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki aura kewibawaan yang membuat pemiliknya lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Karakter seperti tegas, tenang, bertanggung jawab, dan mampu mengambil keputusan sering dikaitkan dengan sosok pemimpin.

Dalam kepercayaan kejawen, kepemimpinan tidak selalu identik dengan orang yang paling banyak berbicara. Ada pula sosok yang justru memperoleh rasa hormat karena ketenangan, keteguhan, serta sikapnya dalam menghadapi berbagai persoalan.

Dikutip dari akun YouTube BUDAYA LIKE, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter berwibawa dan diprediksi mempunyai potensi menjadi pemimpin hebat.

1. Minggu Legi – Pemimpin yang Mengutamakan Keteladanan Minggu Legi memiliki neptu 10, yang berasal dari nilai Minggu 5 dan Legi 5.

Dalam penafsiran tradisional, pemilik weton ini memiliki pembawaan yang cenderung tenang dan mampu menciptakan suasana harmonis di lingkungan sekitarnya.

Meskipun terlihat lembut, mereka dipercaya memiliki ketegasan serta kecerdasan emosional yang baik. Mereka bukan tipe yang harus mendominasi keadaan untuk mendapatkan perhatian.

Sebaliknya, sikap mau mendengarkan dan menghargai orang lain justru membuat Minggu Legi mudah mendapatkan kepercayaan.

Ketika menghadapi persoalan, mereka disebut cenderung mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Kemampuan menjaga hubungan dan menyatukan perbedaan menjadi salah satu kekuatan kepemimpinannya.