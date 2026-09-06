Berkarisma dan Tegas, 5 Weton Ini Diprediksi Punya Jiwa Kepemimpinan Tinggi

Weton lahir berwibawa yang diprediksi jadi pemimpin hebat./freepik.
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan kepribadian seseorang berdasarkan kombinasi hari serta pasaran kelahirannya.
Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki aura kewibawaan yang membuat pemiliknya lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Karakter seperti tegas, tenang, bertanggung jawab, dan mampu mengambil keputusan sering dikaitkan dengan sosok pemimpin.
Dalam kepercayaan kejawen, kepemimpinan tidak selalu identik dengan orang yang paling banyak berbicara. Ada pula sosok yang justru memperoleh rasa hormat karena ketenangan, keteguhan, serta sikapnya dalam menghadapi berbagai persoalan.
Dikutip dari akun YouTube BUDAYA LIKE, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter berwibawa dan diprediksi mempunyai potensi menjadi pemimpin hebat.
Minggu Legi memiliki neptu 10, yang berasal dari nilai Minggu 5 dan Legi 5.
Dalam penafsiran tradisional, pemilik weton ini memiliki pembawaan yang cenderung tenang dan mampu menciptakan suasana harmonis di lingkungan sekitarnya.
Meskipun terlihat lembut, mereka dipercaya memiliki ketegasan serta kecerdasan emosional yang baik. Mereka bukan tipe yang harus mendominasi keadaan untuk mendapatkan perhatian.
Sebaliknya, sikap mau mendengarkan dan menghargai orang lain justru membuat Minggu Legi mudah mendapatkan kepercayaan.
Ketika menghadapi persoalan, mereka disebut cenderung mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Kemampuan menjaga hubungan dan menyatukan perbedaan menjadi salah satu kekuatan kepemimpinannya.
Karena itu, wibawa Minggu Legi lebih banyak muncul melalui perilaku dan keteladanan dibandingkan keinginan untuk berkuasa.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa