Lahir dengan Karisma Pemimpin, 4 Weton Ini Diprediksi Berpeluang Hidup Makmur

Ilustrasi weton pembawa kekayaan dan kekuasaan (freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Perhitungan tersebut berasal dari perpaduan antara hari dalam sepekan dan lima pasaran Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, serta Kliwon.
Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki karakter istimewa yang membuat pemiliknya dianggap membawa aura raja. Istilah tersebut biasanya merujuk pada sosok yang mempunyai wibawa, karisma, kemampuan memimpin, serta peluang mendapatkan kehidupan yang berkecukupan.
Dalam penafsiran Primbon Jawa, keberuntungan tersebut tetap harus diimbangi dengan sikap rendah hati, amanah, dan tidak menggunakan pengaruh untuk kepentingan diri sendiri secara berlebihan.
Dikutip dari kanal YouTube Alun Firmansyah, berikut empat weton yang disebut mempunyai aura kepemimpinan kuat sekaligus peluang meraih kekayaan dan pengaruh.
Sabtu Wage digambarkan sebagai sosok yang mempunyai semangat juang tinggi. Mereka cenderung mengandalkan kemampuan sendiri dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.
Karakter pekerja keras tersebut dipercaya menjadi salah satu modal untuk membangun kehidupan yang mapan. Dalam perhitungan tradisional, pemilik weton ini juga dianggap mampu memegang tanggung jawab serta menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Potensi memperoleh rezeki besar dan memiliki pengaruh luas pun disebut cukup kuat. Namun, ada sisi karakter yang perlu dikendalikan, seperti mudah tersulut emosi, keras kepala, dan sensitif terhadap perkataan orang lain.
Jika mampu mengelola sifat tersebut, aura kepemimpinan Sabtu Wage dipercaya dapat semakin terpancar.
Pemilik Minggu Pon umumnya digambarkan sebagai pribadi yang tenang dan tidak terlalu membutuhkan keramaian.
Meski cenderung menikmati waktu sendiri, mereka dipercaya mempunyai konsentrasi tinggi ketika mengejar sesuatu yang menjadi tujuan hidupnya. Keteguhan tersebut membuat mereka berpeluang berkembang menjadi sosok yang disegani.
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Jawa Pos
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