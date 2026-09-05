Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 5 September 2026 | 19.20 WIB

Di Balik Senyum dan Tawa, 8 Kebiasaan Ini Bisa Menunjukkan Seseorang Sedang Berjuang

Ilustrasi seseorang yang terlihat bahagia di permukaan - Image

Ilustrasi seseorang yang terlihat bahagia di permukaan

JawaPos.com – Seseorang yang selalu tersenyum belum tentu sedang menjalani hari dengan perasaan bahagia. Di balik sikap ramah, tawa, dan energi positif yang ditunjukkan kepada orang lain, bisa saja tersimpan rasa lelah atau tekanan emosional yang tidak terlihat.

Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa penampilan seseorang tidak selalu menggambarkan apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Ada orang yang terbiasa menyembunyikan masalah karena tidak ingin dianggap lemah, merepotkan orang lain, atau membuat lingkungan di sekitarnya ikut khawatir.

Istilah “smiling depression” kerap digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengalami gejala depresi tetapi tetap terlihat berfungsi dan bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Namun, istilah tersebut bukan diagnosis klinis tersendiri dan penampilan seseorang saja tidak cukup untuk menentukan kondisi kesehatan mentalnya.

Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah pola perilaku yang dapat membuat seseorang tampak baik-baik saja dari luar, meski sebenarnya sedang menghadapi pergulatan emosional.

Berikut beberapa di antaranya.

1. Senyum yang Tidak Selalu Menggambarkan Perasaan

Ada orang yang terbiasa memasang senyum ketika berada di tengah orang lain, bahkan saat suasana hatinya sedang tidak baik.

Senyum tersebut dapat menjadi cara untuk menjaga suasana tetap nyaman atau menyembunyikan apa yang sebenarnya sedang dirasakan. Dalam psikologi, usaha mengatur ekspresi dan emosi agar sesuai dengan tuntutan situasi dapat berkaitan dengan konsep emotional labor.

Jika dilakukan terus-menerus, mempertahankan ekspresi positif ketika perasaan sebenarnya bertolak belakang bisa terasa melelahkan.

2. Selalu Berusaha Membuat Orang Lain Tertawa

Sebagian orang justru semakin aktif menghibur orang lain ketika dirinya sedang menghadapi masalah.

Mereka mungkin dikenal sebagai sosok paling lucu dalam kelompok, selalu punya bahan candaan, atau menjadi orang pertama yang membuat suasana kembali ceria.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Hal Sebaiknya Jangan Pernah Anda Katakan kepada Seseorang Sedang Berjuang? Bahkan dengan Niat Baik Sekalipun - Image
Kepribadian

7 Hal Sebaiknya Jangan Pernah Anda Katakan kepada Seseorang Sedang Berjuang? Bahkan dengan Niat Baik Sekalipun

Senin, 15 Juni 2026 | 18.26 WIB

Mei 2026 Jadi Titik Balik: 6 Zodiak Ini Mendadak Naik Level Saat yang Lain Masih Berjuang - Image
Zodiak

Mei 2026 Jadi Titik Balik: 6 Zodiak Ini Mendadak Naik Level Saat yang Lain Masih Berjuang

Kamis, 30 April 2026 | 08.42 WIB

Orang yang Berjuang untuk Mencapai Tujuan Mereka Sering Terjebak dalam 8 Perangkap Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Berjuang untuk Mencapai Tujuan Mereka Sering Terjebak dalam 8 Perangkap Ini Menurut Psikologi

Minggu, 12 April 2026 | 03.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore