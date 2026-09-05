Di Balik Senyum dan Tawa, 8 Kebiasaan Ini Bisa Menunjukkan Seseorang Sedang Berjuang

Ilustrasi seseorang yang terlihat bahagia di permukaan
JawaPos.com – Seseorang yang selalu tersenyum belum tentu sedang menjalani hari dengan perasaan bahagia. Di balik sikap ramah, tawa, dan energi positif yang ditunjukkan kepada orang lain, bisa saja tersimpan rasa lelah atau tekanan emosional yang tidak terlihat.
Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa penampilan seseorang tidak selalu menggambarkan apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Ada orang yang terbiasa menyembunyikan masalah karena tidak ingin dianggap lemah, merepotkan orang lain, atau membuat lingkungan di sekitarnya ikut khawatir.
Istilah “smiling depression” kerap digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengalami gejala depresi tetapi tetap terlihat berfungsi dan bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Namun, istilah tersebut bukan diagnosis klinis tersendiri dan penampilan seseorang saja tidak cukup untuk menentukan kondisi kesehatan mentalnya.
Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah pola perilaku yang dapat membuat seseorang tampak baik-baik saja dari luar, meski sebenarnya sedang menghadapi pergulatan emosional.
Berikut beberapa di antaranya.
Ada orang yang terbiasa memasang senyum ketika berada di tengah orang lain, bahkan saat suasana hatinya sedang tidak baik.
Senyum tersebut dapat menjadi cara untuk menjaga suasana tetap nyaman atau menyembunyikan apa yang sebenarnya sedang dirasakan. Dalam psikologi, usaha mengatur ekspresi dan emosi agar sesuai dengan tuntutan situasi dapat berkaitan dengan konsep emotional labor.
Jika dilakukan terus-menerus, mempertahankan ekspresi positif ketika perasaan sebenarnya bertolak belakang bisa terasa melelahkan.
Sebagian orang justru semakin aktif menghibur orang lain ketika dirinya sedang menghadapi masalah.
Mereka mungkin dikenal sebagai sosok paling lucu dalam kelompok, selalu punya bahan candaan, atau menjadi orang pertama yang membuat suasana kembali ceria.
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Jawa Pos
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