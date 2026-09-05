Sedang Berusaha Meningkatkan Komunikasi dengan Pasangan? Coba Ajukan 6 Permintaan Kecil Ini

seseorang yang meningkatkan komunikasi dengan pasangan./Magnific/magnific
JawaPos.com - Kadang-kadang kita mengira masalah komunikasi dalam hubungan harus diselesaikan dengan percakapan besar.
Duduk berdua selama berjam-jam. Membicarakan masa depan. Membahas semua luka lama. Menuntut pasangan untuk lebih pengertian. Atau berharap suatu hari pasangan tiba-tiba bisa membaca apa yang kita butuhkan tanpa perlu dijelaskan.
Padahal, dalam banyak hubungan, perubahan justru dimulai dari sesuatu yang jauh lebih sederhana.
Permintaan-permintaan kecil.
Bukan, “Kamu harus berubah.”
Bukan pula, “Kamu nggak pernah mengerti aku.”
Melainkan:
“Kalau aku cerita, boleh nggak kamu dengarkan dulu tanpa langsung memberi solusi?”
“Atau kalau kita sedang sama-sama sibuk, boleh nggak malam ini kita ngobrol 15 menit?”
Kalimat-kalimat sederhana seperti ini mungkin terdengar sepele. Namun secara psikologis, permintaan yang jelas memberi pasangan kesempatan untuk mengetahui bagaimana cara mencintai kita dengan lebih tepat.
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Jawa Pos
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