Sedang Berusaha Meningkatkan Komunikasi dengan Pasangan? Coba Ajukan 6 Permintaan Kecil Ini

JawaPos.com - Kadang-kadang kita mengira masalah komunikasi dalam hubungan harus diselesaikan dengan percakapan besar.

Duduk berdua selama berjam-jam. Membicarakan masa depan. Membahas semua luka lama. Menuntut pasangan untuk lebih pengertian. Atau berharap suatu hari pasangan tiba-tiba bisa membaca apa yang kita butuhkan tanpa perlu dijelaskan.

Padahal, dalam banyak hubungan, perubahan justru dimulai dari sesuatu yang jauh lebih sederhana.

Bukan, “Kamu harus berubah.”

Bukan pula, “Kamu nggak pernah mengerti aku.”

Melainkan:

“Kalau aku cerita, boleh nggak kamu dengarkan dulu tanpa langsung memberi solusi?”

“Atau kalau kita sedang sama-sama sibuk, boleh nggak malam ini kita ngobrol 15 menit?”