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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 6 September 2026 | 05.35 WIB

Sedang Berusaha Meningkatkan Komunikasi dengan Pasangan? Coba Ajukan 6 Permintaan Kecil Ini

seseorang yang meningkatkan komunikasi dengan pasangan./Magnific/magnific - Image

seseorang yang meningkatkan komunikasi dengan pasangan./Magnific/magnific

JawaPos.com - Kadang-kadang kita mengira masalah komunikasi dalam hubungan harus diselesaikan dengan percakapan besar.

Duduk berdua selama berjam-jam. Membicarakan masa depan. Membahas semua luka lama. Menuntut pasangan untuk lebih pengertian. Atau berharap suatu hari pasangan tiba-tiba bisa membaca apa yang kita butuhkan tanpa perlu dijelaskan.

Padahal, dalam banyak hubungan, perubahan justru dimulai dari sesuatu yang jauh lebih sederhana.

Permintaan-permintaan kecil.

Bukan, “Kamu harus berubah.”

Bukan pula, “Kamu nggak pernah mengerti aku.”

Melainkan:

“Kalau aku cerita, boleh nggak kamu dengarkan dulu tanpa langsung memberi solusi?”

“Atau kalau kita sedang sama-sama sibuk, boleh nggak malam ini kita ngobrol 15 menit?”

Kalimat-kalimat sederhana seperti ini mungkin terdengar sepele. Namun secara psikologis, permintaan yang jelas memberi pasangan kesempatan untuk mengetahui bagaimana cara mencintai kita dengan lebih tepat.

Editor: Hanny Suwindari
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