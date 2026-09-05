Melihat 6 Tanda Green Flag Ini pada Pasanganmu? Pertahankan Dia dan Jangan Pernah Mengabaikannya

JawaPos.com - Di zaman ketika hubungan sering dinilai dari seberapa sering seseorang mengirim pesan, seberapa romantis dia di media sosial, atau seberapa besar perhatian yang ditunjukkan di awal hubungan, ada satu hal yang sering terlupakan:

Hubungan yang sehat tidak selalu terlihat spektakuler.

Kadang-kadang, pasangan yang paling baik justru bukan orang yang setiap hari memberikan kejutan besar. Bukan pula orang yang selalu mengatakan kalimat romantis.

Melainkan seseorang yang membuatmu merasa aman, dihargai, didengarkan, dan tetap menjadi dirimu sendiri.

Dalam psikologi hubungan, kualitas hubungan jangka panjang lebih banyak berkaitan dengan pola interaksi yang sehat daripada sekadar intensitas perasaan. Seseorang bisa sangat romantis tetapi tidak mampu menghargai batasan. Seseorang bisa sangat perhatian tetapi mudah mengontrol. Bahkan seseorang bisa sangat mencintaimu tetapi tidak mampu berkomunikasi secara sehat.

Karena itu, ketika kamu menemukan pasangan dengan karakter-karakter tertentu, jangan terlalu cepat menganggapnya biasa saja.

Sebab terkadang, sesuatu yang terlihat sederhana justru merupakan green flag yang sangat berharga.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (4/9), terdapat enam tanda yang patut kamu perhatikan.

1. Dia membuatmu merasa aman untuk menjadi dirimu sendiri