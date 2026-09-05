Tak Selalu Tulus, 7 Sikap yang Terlihat Seperti Kebaikan Ini Bisa Menjadi Manipulasi

Ilustrasi perilaku yang terlihat seperti kebaikan, tapi sebenarnya tanda kontrol terselubung (geediting)
JawaPos.com - Kebaikan umumnya dipandang sebagai sesuatu yang positif. Membantu orang lain, memberikan pujian, hingga menunjukkan perhatian merupakan bagian dari interaksi sosial yang sehat.
Namun, tidak semua tindakan yang terlihat baik selalu memiliki dampak yang baik. Dalam kondisi tertentu, perhatian atau bantuan yang diberikan secara berlebihan justru dapat menjadi cara seseorang memengaruhi keputusan dan perilaku orang lain.
Dikutip dari Geediting, terdapat sejumlah perilaku yang sekilas tampak seperti bentuk kepedulian, tetapi dalam pola tertentu dapat mengarah pada kontrol atau manipulasi.
Berikut tujuh perilaku yang patut dicermati.
Membantu orang lain merupakan tindakan positif. Namun, bantuan dapat menjadi tidak sehat ketika seseorang terus memaksakan diri untuk turun tangan meskipun bantuannya tidak diperlukan.
Jika dilakukan berulang kali, tindakan tersebut berpotensi membuat orang lain merasa tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Dalam hubungan yang sehat, bantuan seharusnya diberikan dengan tetap menghargai kemampuan dan pilihan orang yang dibantu.
Kepedulian bukan berarti mengambil alih seluruh persoalan orang lain.
Mendapatkan pujian tentu bisa membuat seseorang merasa dihargai. Akan tetapi, pujian yang diberikan secara berlebihan dan terus-menerus juga perlu dilihat konteksnya.
Dalam beberapa situasi, pujian dapat digunakan untuk membangun kedekatan sekaligus mendorong seseorang bertindak sesuai keinginan pemberinya.
Misalnya, seseorang terus memuji ketika kita melakukan sesuatu yang mereka sukai, tetapi berubah sikap ketika kita memilih berbeda. Pola seperti inilah yang lebih penting diperhatikan daripada sekadar banyaknya pujian.
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Jawa Pos
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