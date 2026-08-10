Kenali Sejak Dini, 8 Perilaku Pasangan Ini Bisa Jadi Bentuk Manipulasi

8 perilaku pasangan yang menunjukkan bahwa dia bukan orang baik. (ideapod.com)
JawaPos.com – Dalam sebuah hubungan, rasa cinta terkadang membuat seseorang terlalu mudah memaklumi perilaku yang sebenarnya sudah melewati batas.
Keinginan untuk mempertahankan hubungan juga bisa membuat seseorang memilih diam ketika diperlakukan tidak semestinya. Padahal, membiarkan perilaku buruk terus berulang justru dapat menciptakan pola hubungan yang tidak sehat.
Memiliki batasan bukan berarti tidak mencintai pasangan. Sebaliknya, batas yang jelas membantu kedua pihak memahami bagaimana seharusnya mereka saling memperlakukan.
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Hubungan yang sehat membutuhkan rasa hormat, komunikasi terbuka, kepercayaan, dan kesediaan untuk bertanggung jawab atas kesalahan masing-masing.
Karena itu, penting bagi seseorang untuk mengetahui perilaku apa saja yang perlu mendapat perhatian serius dalam hubungan.
Berikut delapan sikap pasangan yang sebaiknya tidak dibiarkan terus terjadi, sebagaimana dirangkum dari kanal YouTube Pria Keren.
Sengaja bersikap genit kepada orang lain hanya untuk melihat reaksi pasangan bukanlah cara sehat untuk mendapatkan perhatian.
Perilaku semacam ini dapat menciptakan rasa tidak aman dan mengubah hubungan menjadi permainan untuk menguji siapa yang lebih peduli.
Pasangan yang ingin membangun hubungan dewasa seharusnya mampu menyampaikan kebutuhan atau rasa tidak nyaman secara langsung, bukan melalui provokasi.
Jika hal tersebut terjadi, Anda dapat menyampaikan keberatan dengan tenang. Tidak perlu membalas dengan kecemburuan atau melakukan hal serupa.
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