6 Batasan Tegas Orang yang Sulit Dimanipulasi Sejak Awal Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa batasan dalam sebuah hubungan seharusnya menjadi hal yang tidak bisa ditawar sama sekali.

Sebagian orang justru terus melonggarkan batasannya demi menyenangkan orang lain hingga membuat dirinya rentan dieksploitasi.

Orang yang sulit dimanipulasi biasanya menetapkan batasan tegas sejak awal untuk menjaga kendali penuh atas dirinya.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (16/8), berikut enam batasan tegas yang biasa ditetapkan orang yang sulit dimanipulasi sejak awal sebuah hubungan.

1. Mengungkapkan dan mempertahankan nilai pribadi

Tidak semua orang akan sependapat atau menjalani hidup dengan cara yang sama seperti kita.

Namun setiap orang tetap memiliki kendali penuh untuk memilih siapa yang boleh masuk dalam hidupnya.