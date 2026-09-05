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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 5 September 2026 | 21.13 WIB

7 Ucapan Ciri Khas Orang dengan Dominasi Intelektual dalam Percakapan Menurut Psikologi

Ucapan ciri khas orang dengan dominasi intelektual dalam percakapan menurut psikologi / foto : Magnific/ pressfoto - Image

Ucapan ciri khas orang dengan dominasi intelektual dalam percakapan menurut psikologi / foto : Magnific/ pressfoto

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang dengan dominasi intelektual selalu tampak unggul dalam setiap percakapan yang dijalani.

Pikiran mereka cenderung berjalan jauh lebih cepat sehingga membuat lawan bicara harus terus mengikuti alurnya.

Kecerdasan tersebut sering muncul secara alami melalui kalimat tertentu meski hanya sedang berbincang santai bersama teman.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (5/9), berikut tujuh kalimat ciri khas yang biasa diucapkan orang dengan dominasi intelektual dalam percakapan sehari-hari.

1. "Sudah kamu cek faktanya?"

Orang dengan dominasi intelektual sangat mengutamakan kebenaran dan keakuratan informasi yang mereka terima.

Mereka mengandalkan riset serta informasi yang telah didukung oleh bukti ilmiah yang jelas.

Ketika teman menjelaskan ide baru, mereka sering menanyakan apakah informasi tersebut sudah diverifikasi kebenarannya.

Kebiasaan ini bukan bentuk ketidakpercayaan, melainkan usaha memastikan informasi yang diterima benar-benar akurat.

2. "Aku tidak terlalu suka menonton televisi"

Editor: Setyo Adi Nugroho
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