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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 7 September 2026 | 02.39 WIB

10 Ucapan Perceraian yang Bisa Melukai Anak Secara Mendalam Menurut Psikologi

Ucapan perceraian yang bisa melukai anak secara mendalam menurut psikologi. (Magnific) - Image

Ucapan perceraian yang bisa melukai anak secara mendalam menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com – Perceraian sering memengaruhi ucapan orang tua kepada anak yang tanpa disadari dapat meninggalkan luka mendalam.

Masa perceraian menjadi momen penting bagi orang tua untuk lebih berhati-hati dalam memilih setiap ucapannya.

Ucapan yang terlontar saat emosi memuncak dapat berdampak buruk bagi kondisi mental dan emosional anak.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (6/9), berikut sepuluh ucapan psikologi perceraian yang biasa dilontarkan orang tua dan dapat melukai anak secara mendalam.

1. Menjelekkan mantan pasangan di depan anak

Anak merupakan gabungan dari kedua orang tuanya, sehingga mengkritik salah satu pihak turut menyakiti anak.

Ketika satu orang tua terus dikritik, anak cenderung merasa perlu membela pihak yang dianggap disalahkan.

Sikap ini dapat merusak hubungan antara anak dengan orang tua yang melontarkan kritik tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
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