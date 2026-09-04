Seseorang Diam-Diam Mengingat Kesalahan Orang Lain, Biasanya Mereka Akan Menunjukkan 9 Perilaku Ini

JawaPos.com - Tidak semua orang yang terluka akan mengatakan bahwa dirinya masih mengingat apa yang pernah dilakukan orang lain kepadanya.

Ada yang memilih diam. Mereka tetap tersenyum, tetap berkomunikasi, bahkan mungkin masih membantu seperti biasa. Dari luar, semuanya tampak baik-baik saja. Namun, di dalam hati, pengalaman yang menyakitkan itu belum benar-benar selesai.

Mengapa seseorang bisa mengingat kesalahan orang lain dalam waktu yang sangat lama?

Dalam psikologi, pengalaman emosional yang kuat memang cenderung lebih mudah melekat dalam ingatan. Terutama ketika seseorang merasa dikhianati, dipermalukan, diabaikan, diperlakukan tidak adil, atau kehilangan kepercayaan terhadap orang yang sebelumnya dianggap penting.

Namun, penting untuk memahami satu hal: mengingat kesalahan seseorang tidak selalu berarti seseorang menyimpan dendam. Kadang-kadang, ingatan tersebut muncul karena otak sedang berusaha memahami pengalaman yang belum sepenuhnya diproses.

Seseorang bahkan bisa mengatakan, "Aku sudah memaafkan," tetapi tetap mengingat apa yang terjadi. Memaafkan dan melupakan adalah dua hal yang berbeda.

Menariknya, orang yang masih menyimpan ingatan tentang kesalahan orang lain sering kali tidak menunjukkannya secara langsung. Mereka justru memperlihatkannya melalui perubahan kecil dalam perilaku.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (29/8), terdapat sembilan perilaku yang mungkin muncul.

1. Mereka Menjadi Jauh Lebih Berhati-hati dalam Mempercayai Orang