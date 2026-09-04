Menginginkan Pikiran yang Lebih Tenang Seiring Bertambahnya Usia? Tinggalkan 8 Kebiasaan Sehari-hari

JawaPos.com - Semakin bertambah usia, banyak orang mulai menyadari bahwa ketenangan pikiran jauh lebih berharga daripada sekadar terlihat sukses di mata orang lain.

Ketika masih muda, kita mungkin sibuk mengejar banyak hal sekaligus: pengakuan, pencapaian, uang, hubungan, popularitas, atau keinginan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kita sering merasa bahwa semakin banyak yang berhasil kita dapatkan, semakin bahagia pula hidup kita.

Namun, pengalaman sering mengajarkan sesuatu yang berbeda.

Ada orang yang memiliki banyak hal tetapi tetap merasa gelisah. Ada pula yang hidupnya sederhana, tetapi terlihat jauh lebih damai. Perbedaannya tidak selalu terletak pada jumlah uang, status sosial, atau banyaknya masalah yang mereka hadapi. Sering kali, perbedaannya terletak pada cara seseorang memperlakukan pikirannya sendiri setiap hari.

Psikologi menunjukkan bahwa ketenangan mental bukan hanya tentang menghilangkan masalah. Kita juga perlu belajar mengurangi kebiasaan yang terus-menerus membuat pikiran bekerja tanpa henti.

Menariknya, beberapa kebiasaan yang menguras ketenangan justru terlihat sangat normal dalam kehidupan sehari-hari.

Kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Terlalu banyak memikirkan masa lalu. Terlalu sibuk mengantisipasi masa depan. Terlalu ingin menyenangkan semua orang. Bahkan, terkadang kita menciptakan tekanan sendiri karena merasa harus selalu produktif.

Jika Anda menginginkan pikiran yang lebih tenang seiring bertambahnya usia, mungkin sudah waktunya meninggalkan beberapa kebiasaan tersebut.

Dilansir dari Psychology Today (29/8), terdapat delapan di antaranya.