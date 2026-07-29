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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 30 Juli 2026 | 05.09 WIB

4 Zodiak yang Selalu Menghargai Pasangannya, Selalu Berusaha Membuat Mereka Merasa Dicintai

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.Com - Beberapa zodiak merasa kesulitan mengungkapkan perasaannya secara langsung.

Namun ada juga zodiak yang justru berkembang saat menjalin hubungan yang serius. Mereka menjadi pasangan yang luar biasa karena tidak takut saat harus meluangkan waktu, perhatian, dan usahanya.

Mereka selalu berusaha membuat pasangannya merasa lebih dihargai dan dicintai. Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang selalu berusaha menghargai pasangannya. 

Taurus tahu bahwa menemukan seseorang yang bisa dipercaya bukanlah hal yang mudah. Sehingga, tidak mereka tidak pernah menganggap kebaikan pasangan sebagai sesuatu yang biasa. Jika anda berpacaran dengan taurus, anda tidak akan pernah merasa menjadi pilihan kedua atau sekadar cadangan. Mereka akan menunjukkan dengan jelas bahwa anda adalah satu-satunya.

Libra tidak ingin menunggu momen spesial untuk mengungkapkan cinta. Mereka ingin menunjukkan kasih sayangnya setiap hari. Mereka akan memastikan pasangannya selalu merasa dicintai, bahkan setelah hubungan berjalan dalam jangka waktu yang lama. 

Cancer sering memberikan kejutan berupa hadiah atau perhatian kecil pada orang yang mereka cintai. Saat anda sedang sakit, mereka akan merawat anda dengan cara sepenuh hati. Cancer akan terus berusaha menjaga dan merawat cinta yang telah dibangun.

Capricorn hanya akan menjalin hubungan jika benar-benar serius terhadap pasangannya. Mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi pasangan dan memastikan orang yang mereka cintai merasa bahagia. Bagi capricorn, membuat pasangan merasa nyaman dan dihargai adalah satu cara terbaik untuk menunjukkan rasa cinta mereka. 

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Editor: Novia Tri Astuti
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