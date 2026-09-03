Seseorang Hanya Berpura-pura Menyukaimu? 8 Perilaku Ini Biasanya Akan Mengungkapkannya

JawaPos.com - Tidak semua orang yang bersikap ramah kepada kita benar-benar menyukai kita.

Kadang seseorang bisa tersenyum, tertawa bersama, sering menyapa, bahkan mengatakan hal-hal yang terdengar menyenangkan—tetapi di balik semua itu, sebenarnya ia tidak memiliki ketertarikan atau kedekatan emosional yang sama seperti yang kita bayangkan.

Hal ini bukan selalu berarti orang tersebut jahat atau berniat buruk. Dalam banyak situasi sosial, manusia memang cenderung menyembunyikan perasaan sebenarnya demi menjaga hubungan, menghindari konflik, mempertahankan kesopanan, atau mendapatkan penerimaan dari lingkungan.

Masalahnya, ketika kita terlalu berpegang pada kata-kata seseorang dan mengabaikan pola perilakunya, kita bisa salah membaca hubungan tersebut.

Psikologi sosial menunjukkan bahwa ketertarikan, keakraban, dan sikap positif terhadap seseorang biasanya tercermin bukan hanya melalui ucapan, tetapi juga melalui konsistensi perilaku, perhatian, respons emosional, dan kemauan untuk berinvestasi dalam hubungan.

Karena itu, jika Anda merasa seseorang hanya berpura-pura menyukai Anda, jangan terburu-buru menyimpulkan hanya berdasarkan satu kejadian. Perhatikan pola yang berulang.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (29/8), terdapat delapan perilaku yang sering menjadi petunjuk.

1. Mereka ramah kepadamu, tetapi terasa seperti keramahan yang “dipaksakan”

Ada perbedaan antara seseorang yang benar-benar menikmati kehadiran kita dan seseorang yang sekadar bersikap sopan.