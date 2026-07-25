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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 25 Juli 2026 | 09.35 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Sungguh-Sungguh Menyukai Hujan Umumnya Memiliki 8 Karakteristik Kepribadian

seseorang yang lebih menyukai hujan/ foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection - Image

seseorang yang lebih menyukai hujan/ foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, hujan merupakan gangguan yang tidak menyenangkan: menyebabkan kemacetan, basahnya pakaian, dan suasana hati yang muram. 

Namun, bagi orang lain, hujan adalah keindahan yang menenangkan, teman untuk merenung, bahkan simbol ketenangan. 

Mereka yang benar-benar mencintai hujan—bukan sekadar menikmati bau tanah basah sesekali—sering kali menunjukkan karakter yang khas dan mendalam.

Menurut psikologi, ketertarikan terhadap hujan sering kali mencerminkan pemikiran dan perasaan tertentu yang membedakan seseorang dari yang lainnya. 

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan karakteristik kepribadian yang biasanya dimiliki oleh orang yang mencintai hujan dengan tulus:

1. Cenderung Introspektif dan Reflektif

Hujan menciptakan suasana yang tenang dan senyap, ideal untuk merenung. 

Pecinta hujan cenderung memiliki kebiasaan untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri, merenungkan perasaan dan pemikiran mereka. 

Mereka tidak ragu untuk duduk diam dan menghadapi apa yang ada dalam hati, bahkan jika itu berarti berurusan dengan emosi yang dalam dan rumit.

Dalam psikologi, ini dikenal sebagai refleksi diri, dan mereka yang menyukai hujan umumnya memiliki kesadaran diri yang tinggi.

Editor: Hanny Suwindari
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